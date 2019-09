Brakel-Erkeln (WB). In ein Paradies für Freunde des Kunsthandwerks verwandelt sich die Gemeindehalle Erkeln am kommenden Wochenende.

Zum fünften Mal gibt es am Sonntag, 29. September, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in Erkeln den Kreativ- und Handwerkermarkt. Aus diesem Grund wird es diesmal auch eine große Tombola mit vielen schönen Preisen geben. Der Erlös kommt dem Kindergarten in Erkeln zu Gute.

Tombola lockt

Viele Aussteller stellen ihr Handwerk live vor. Es sind einige Bekannte, aber auch einige neue Aussteller dabei. So wird zum Beispiel Angelika Wagner aus Georgsmarienhütte ihre Encaustic-Arbeiten live vorstellen. Encaustic ist Malen mit warmen Wachsfarben. Ebenfalls neu dabei ist Andrea Schwarze aus Neustadt. »Sie hat wunderschöne Seidenaccessoires im Gepäck«, verspricht Iris Löneke, die den Markt organisiert.

Erstmalig in Erkeln ist Willi Happe aus Marsberg-Erlinghausen, der leckeres Holzofenbrot vor Ort herstellen und verkaufen wird. Desweiteren wird es wieder Holzarbeiten, Genähtes, Honig, Schmuck, Schokolade und vieles mehr geben.

Familien mit Kindern sind auf dem Kreativmarkt gern gesehene Gäste. Das für Kinder etwas angeboten wird, ist Iris Löneke sehr wichtig. So können die Kinder wieder an verschiedenen Ständen selbst etwas herstellen.

Für jeden etwas dabei

Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Nach einem leckeren Mittagessen gibt es von 14.30 Uhr an ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet. Iris Löneke: »Es ist für jeden etwas dabei, sodass man mit der ganzen Familie einen wunderschönen Sonntag in Erkeln verbringen kann.«