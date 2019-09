Brakel-Rheder (WB). »Sie ist aus dem Leben der Gemeinde nicht wegzudenken durch ihre viel­fältigen Tätigkeiten in der Gemeinde St. Katharina Rheder« – so lobte Pastor Franz-Josef Hövelborn Renate Volkhausen anlässlich ihres 80. Geburtstages. Seit mehr als 30 Jahren ist sie Küsterin in der Gemeinde.