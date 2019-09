Eine rassistische Äußerung eines Arztes aus dem Kreis Höxter gegenüber eines Geflüchteten in der Flüchtlingsunterkunft in der Märsch sorgt bei den Ehrenamtlichen der Ökumenischen Flüchtlingshilfe für Entrüstung. Foto: Frank Spiegel

Von Isabell Waschkies

Brakel (WB). Ein Arzt aus dem Kreis Höxter soll nicht mehr in der Flüchtlingshilfe tätig werden dürfen. Für die Ökumenische Flüchtlingshilfe ist das die einzig mögliche Konsequenz nach rassistischen Äußerungen des Mannes bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Brakel.

Sie stehen für ein buntes Brakel (von links): Adalbert Grüner (Flüchtlingshilfe), Bürgermeister Hermann Temme, Thomas Rudolphi (Caritas), Meinolf Schulte, Michael Fiekens, Rudolf Mönikes, Marion Benzait und Hans-Georg Harrer (alle Flüchtlingshilfe). Foto: Isabell Waschkies Sie stehen für ein buntes Brakel (von links): Adalbert Grüner (Flüchtlingshilfe), Bürgermeister Hermann Temme, Thomas Rudolphi (Caritas), Meinolf Schulte, Michael Fiekens, Rudolf Mönikes, Marion Benzait und Hans-Georg Harrer (alle Flüchtlingshilfe). Foto: Isabell Waschkies

Zeuge des Vorfalls waren die Flüchtlingsberaterinnen Marion Benzait und Gertrud Bouzaima. Vor wenigen Monaten sei der Arzt in die Flüchtlingsunterkunft in der Märsch gerufen worden, weil ein offenbar psychisch kranker Geflüchteter andere Flüchtlingen bedroht haben soll.

Wie Hans-Georg Harrer von der Ökumenischen Flüchtlingshilfe gestern in einer von ihm organisierten Pressekonferenz berichtete, habe der Mediziner den Kranken nicht untersucht, sondern sich abfällig über ihn geäußert. »Solche Leute gehören abgeschoben oder eingesperrt. Einen Mann wie diesen sollte man auf eine Insel verbringen, von der er nicht mehr wegkäme«, soll der Arzt gesagt haben.

Keine Zusage möglich

Eine der Flüchtlingsberaterinnen habe schließlich das Ordnungsamt angerufen, um eine Einweisung in ein psychiatrischen Krankenhaus einzuleiten. In so einem Verfahren hinzugezogen werden müsse zusätzlich ein Richter und ein Arzt.

»Die Stadt Brakel bittet in diesem Fall einen Arzt um Unterstützung, der sich im Vorfeld dazu bereit erklärt hat, ärztliche Begutachtungen vorzunehmen. Notärzte stehen dafür nicht zur Verfügung. Daher können wir der Flüchtlingshilfe auch nicht zusagen, dass der Arzt in diesen Fällen nicht mehr eingesetzt werden wird«, erklärt Norbert Loermann vom Ordnungsamt der Stadt Brakel auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES. Zu Vorfällen dieser Art käme es häufig in den Abend- oder Nachtstunden.

»Als der Arzt in der Flüchtlingsunterkunft eintraf, kam er zu dem Entschluss, dass man mit dem Geld etwas Besseres tun könnte als ihn in die Psychiatrie einzuweisen«, berichtet Marion Benzait. Die Ursache für die intellektuelle Einschränkung des Geflüchteten sei genetisch, »weil sie sich innerhalb der Familie vermehren würden«, soll der Arzt weiter gesagt haben.

Dann sei der Kranke von Mitarbeitern der Stadt in die Psychiatrie in Bad Driburg gebracht worden. »Wenige Tage später hat er sich selbst entlassen und wurde in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft in einem krampfartigen Zustand vorgefunden«, so Marion Benzait. Mittlerweile befinde sich der Mann nicht mehr in Brakel.

Der Arzt habe die Vorwürfe in einem persönlichen Gespräch mit den Ehrenamtlichen der Ökumenischen Flüchtlingshilfe, Bürgermeister Hermann Temme und dem Vorsitzenden des Caritasverbandes des Kreises Höxter, Thomas Rudolphi, mittlerweile eingeräumt. Er habe jedoch eine »andere Sicht der Dinge«, heißt es.

Offen für Neuankömmlinge

Dieser Fall sei nicht der einzige rassistischer Äußerungen gewesen, den die Ehrenamtlichen der Ökumenischen Flüchtlingshilfe mit ihren knapp 120 Helfern in letzter Zeit registrieren mussten, so Harrer. Trotzdem: »Wir erleben Brakel als eine Stadt, in der Bürger offen sind für die Neuankömmlinge«, sagt der Ruheständler, der sich gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlern und auch dem Bürgermeister dazu entschieden hat, diesen Fall öffentlich zu machen.

Harrer weiter: »Wir sagen den Rassisten klar und deutlich, dass Flüchtlinge in unserem Brakel willkommen sind. Sie sind Nachbarn, Kollegen, Klassenkameraden, Vereinsmitglieder und vieles mehr.« Bürgermeister Temme lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen der Ökumenischen Flüchtlingshilfe: »Ehrenamtliche Kräfte brauchen Unterstützung, die wir ihnen gerne geben wollen«, sagte er.