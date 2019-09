Massive Kalkablagerungen wie hier sollen in Brakel ein Ende haben. Foto: Symbolbild

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Der Rat Brakel hat grünes Licht gegeben für die zentrale Enthärtung des Brakeler Trinkwassers. Nach Kalkulation der Verwaltung kommt auf die Nethestädter eine Erhöhung des Kubikmeterpreises von 1,25 Euro auf 2,74 Euro vom Jahr 2023 an zu – was zum Großteil nicht der Enthärtung geschuldet ist.

Deren Anteil liegt nach Angaben der Verwaltung bei 0,67 Euro pro Kubikmeter – wie bei der Umfrage zu dem Thema im November 2017 angekündigt. 64 Prozent der abgegebenen Stimmen hatten sich damals für die Einführung einer zentralen Enthärtung des Brakeler Trinkwassers ausgesprochen.

Anteil bleibt bei 67 Cent

Allerdings stehen darüber hinaus weitere kostenintensive Investitionen wie der Neubau des Hochbehälters am Galgenberg (4,48 Millionen Euro) an. »Diese Kosten wären in jedem Fall auf die Stadt zugekommen«, erläuterte der technische Betriebsleiter Christof Münstermann. Sie müssen ebenso wie die Kosten für die Enthärtung komplett auf den Wasserpreis umgelegt werden.

Zudem muss die Infrastruktur von dezentraler auf zentrale Wassergewinnung im Wasserwerk Ostheim umgestellt werden, was nach Ausführungen der Verwaltung voraussichtlich auch die Schließung der Brunnen Erkeln und Schmechten bedeuten wird. Ebenfalls notwendig ist die zugehörige Neuverlegung von Rohwasserleitungen. Die Kosten dafür werden nach Angaben der Verwaltung über den Zeitraum von 2019 bis 2022 voraussichtlich 5,19 Millionen Euro betragen. Diese Summer ist in der Verteuerung von 0,67 Euro schon enthalten.

Neue Infrastruktur

Für einen Vier-Personen-Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 132 Kubikmeter pro Jahr und unter Berücksichtigung der Grundgebühr erhöhen sich die Kosten von 255 Euro im Jahr 2019 auf 451 Euro im Jahr 2023. Der Anteil der Enthärtung liegt laut Verwaltung bei 88 Euro pro Jahr.