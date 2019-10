Eine Biene nähert sich einer Sonnenblume. Am östlichen Stadtrand soll eine Blühwiese entstehen, wo die Insekten vielfache Möglichkeiten finden, sich zu ernähren. Es können Patenschaften für verschieden große Parzellen übernommen werden. Foto: dpa

Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Das Insektensterben in Deutschland geht unaufhörlich weiter, weil die Tiere zu wenig Nahrung finden. Dort, wo vor einigen Jahren noch etliche »Kleinflieger« brummten und summten, ist es jetzt still geworden. Daher soll jetzt eine Blühwiese für Biene und Co. entstehen.