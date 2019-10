Brakel (WB). Es war vor sieben Jahren das Gesprächsthema Nummer 1 in Brakel und Umgebung: 27 Busse mit insgesamt 1500 Pilgern der Schulen der Brede machten sich im September 2012 auf den Weg in die »Ewige Stadt« Rom. Nun ist es wieder soweit: Mit 15 Bussen reisen 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am letzten Schultag vor den Herbstferien erneut für knapp eine Woche gen Süden.

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Ehemalige und Gäste: Sie alle fiebern dieser außergewöhnlichen Fahrt schon lange entgegen. Vor sieben Jahren waren bereits kurz nach der Heimkehr die ersten Stimmen zu vernehmen, die eine Wiederholung wünschten. Schulleiter Matthias Koch: »Alle, die damals dabei waren, freuen sich auch jetzt wieder auf die wirklich besonderen ›Gänsehautmomente‹ dieser imposanten Fahrt in die Ewige Stadt mit ihren bewegenden Eindrücken.«

Wunsch geht in Erfüllung

Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung: War die Romfahrt 2012 allerdings noch eine verpflichtende Schulveranstaltung, so ist die Teilnahme diesmal freiwillig. Schulleiter Koch ist daher besonders stolz auf die stattlichen Anmeldezahlen: Mit knapp 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte im Vorfeld sicherlich niemand gerechnet.

In einigen Punkten unterscheidet sich die aktuelle Fahrt allerdings von der Premiere im Jahr 2012: Die Aufsicht verantwortet diesmal die ausführende Firma »Höffmann Reisen« aus Vechta; die Lehrerinnen und Lehrer der Brede hingegen sind Mitreisende

Die Reisegruppe von 2012 auf dem Petersplatz Foto: Brede Die Reisegruppe von 2012 auf dem Petersplatz Foto: Brede

wie alle anderen auch. Darüber hinaus ist die mitunter anstrengende Busfahrt »entschärft« worden: Wer möchte, kann diesmal auf halber Strecke eine Zwischenübernachtung einschieben.

Übernachtung auf halber Strecke

Die große Delegation aus Brakel erwartet erneut ein imposantes Programm, zu dessen Höhepunkten sicherlich eine deutschsprachige Messe speziell für die Brakeler Pilgergruppe im Petersdom sowie die Papstaudienz gehören. Aber auch alle Sehenswürdigkeiten in und um Rom werden selbstverständlich besichtigt. Dazwischen bleibt genügend Zeit für Begegnungen im »Camping Fabulous«, in dem die Bredenpilger erneut unterbracht sind.

Eine Fahrt mit solchen Dimensionen erfordert selbstverständlich umfangreiche organisatorische Vorbereitungen: Wie im Jahre 2012 wird auch am Freitag, 11. Oktober, der Bredenweg für die Abreise der Busse von 15 bis 17 Uhr komplett gesperrt. »Ab 16 Uhr können die Busse dann beladen werden, für 16.30 Uhr ist die Abfahrt nach Rom geplant«, berichtet Schulleiter Matthias Koch. Viel einfacher gestaltet sich da die Rückkunft am Freitag, 18. Oktober: »Da die Busse aus Rom nach und nach in Brakel ankommen, wird dann keine Sperrung des Bredenwegs nötig sein.«

Bredenweg am Abreisetag gesperrt

Zwar findet die sechste Stunde am Abreisetag planmäßig statt, allerdings sei davon ohnehin nur eine überschaubare Zahl an Oberstufenschülern betroffen: »Ab 15 Uhr werden die beiden Bushaltestellen vor der Brede nur noch von einigen wenigen Linien- bzw. Schulbussen angefahren, die dafür eine Sondergenehmigung besitzen und nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen«, so Schulleiter Koch.

Glück haben indes alle Schülerinnen und Schüler der Brede, die mit dem Bus nach Rom fahren: Sie haben am letzten Freitag vor den Herbstferien schulfrei.