Nach dem Fassanstich durch Markus Härmens stoßen Gastgeber und Ehrengäste auf einen gelingenden Michaelismarkt an. Foto: Jürgen Köster

Die musikalische Eröffnung auf der Bühne vor dem Rathaus hatte der Fanfarenzug Brakel übernommen. Härmens wies noch einmal auf das abwechslungsreiche Programm an diesem Wochenende hin. Es reicht von musikalischen und Tanzdarbietungen auf der Bühne über die Show der Oldtimerfreunde und das Jubiläum der Malteser hin bis zur Brakeler Wiesn im Festzelt. Dieses ist erstmals in der Rosenstraße in der Innenstadt aufgebaut. Für die richtige Oktoberfeststimmung sorgt die Band Allgäuwild.

Auf dem Parkplatz »Alte Waage« und der Königsstraße von Elektro Todt bis zum Blumenstudio Wecker sind die Malteser vertreten. Gezeigt werden auch historische Einsatzfahrzeuge. Für die kleinen Besucher ist eine Hüpfburg in Burgform mit Malte, dem Ritter, aufgebaut.

In der »Alten Waage« ist an beiden Tagen die Ausstellung »Melitensia« zu sehen. Der 1978 gegründete Förderverein »Melitensia« von ehrenamtlichen Mitgliedern des Malteser-Hilfsdienstes im Erzbistum Paderborn ist im Besitz von einer großen Anzahl von Exponaten historischer Münzen, Urkunden, Büchern, Stichen und Ordensdekorationen aus mehreren Jahrhunderten.

Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr der Wiesn-Brunch im Festzelt. Um 11 Uhr treten die »Zwei Schweinfurter« auf, die auf Abschiedstournee sind. Zu essen gibt es bayerische Schmankerl wie Weißwurst und Brezen