Brakel (WB). Die Vorsitzende des Flüchtlingsrates NRW, Birgit Naujoks, hat eine ernüchternde Bilanz des neuen »Geordnete-Rückkehr-Gesetzes« in der Diskussion mit den Flüchtlingshelfern in Brakel mit Blick auf deren zukünftige Arbeit gezogen.

Der Arbeitskreis Ökumenische Flüchtlingshilfe Brakel hatte Birgit Naujoks zu einem Vortrag über die Auswirkungen des neuen Gesetzes eingeladen.

Abschiebezahlen erhöhen

In der anschließenden Diskussion mit ehren- und hauptamtlichen Helfern machte sie deutlich, dass die Integrationsarbeit der Helfer durch die Komplexität des Gesetzes erheblich erschwert werde.

»Manche nennen das Gesetz auch ›Hau-ab-Gesetz‹«, sagte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates NRW. Innenminister Horst Seehofer habe bei der Vorstellung des Gesetzes selbst sarkastisch geäußert, dass man ein Gesetz nur so kompliziert gestalten müsse, dass keiner es mehr verstehe. Denn dann gebe es auch keine Kritik mehr.

Mit dem neuen Gesetz sollen die Abschiebezahlen erhöht werden. Die Fachfrau: »Aber ob das gelingen wird, ist höchst fraglich. Bei fehlenden Dokumenten sind die Geflüchteten nun verpflichtet sich um Passersatzpapiere zu bemühen.«

Unmögliche Aufgabe

Für Geflüchtete, die in ihren Heimatländern verfolgt würden, sei das eine unmögliche Aufgabe. »Während bisher die Behörden dafür zuständig waren, sind nun die Geflüchteten in der Pflicht von den sie verfolgten Behörden Dokumente zu verlangen. Mit dieser Beweislastumkehr macht sich der deutsche Staat einen schlanken Fuß«, stellte Birgit Naujoks klar. Ihr Fazit: »Wer das nicht nachweisen kann und den neuen Status ›Duldung für Personen mit ungeklärter Identität‹ bekommt, wird noch nicht gleich abgeschoben – denn die Papiere fehlen ja immer noch. Der Betreffende wird aber bestraft: Er darf nicht arbeiten und ist an einen Wohnort gebunden.« Auch eine Geldstrafe könne fällig sein. Aus dem Innenministerium heißt es nach ihren Ausführungen wörtlich: »Die Sanktionen werden voraussichtlich Wirkung zeigen.«

Flüchtlinge sollten demnach in Zukunft nach Möglichkeit nicht mehr in den Kommunen ankommen, sondern in Ankerzentren bis zu 18 Monaten verbleiben, um ihre Rückführung schneller organisieren zu können. Die Hilfsmöglichkeiten für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer würden damit drastisch eingeschränkt.

Nur eingeschränkte Hilfe

»Die Situation ist widersprüchlich. Auf der einen Seite werden Ehrenamtliche mit Preisen für ihre Arbeit ausgezeichnet, andererseits sollen sie sich nicht mehr engagieren, vielleicht auch deswegen, weil sie den Geflüchteten Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt haben, die staatlicherseits nicht gewünscht sind«, sagte Hans-Georg Harrer vom Arbeitskreis Ökumenische Flüchtlingshilfe Brakel. Helfer sollten sogar bestraft werden können, wenn sie sich unzulässig einmischen sollten. »Für uns bedeutet das, dass die einstmals so hochgelobte deutsche ›Willkommenskultur‹ staatlich abgewürgt wird«, kommentiert Harrer das Ergebnis von Vortrag und Diskussion.