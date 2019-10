Von Angelina Zander

Brakel (WB). Das Projekt »Bildungshaus Natur-Land-Jagd« ist in zweierlei Hinsicht ein besonderes: Zum einen ist es einzigartig in Nordrhein-Westfalen, dass Verantwortliche aus den Fachgebieten Jagd, Naturschutz und Landwirtschaft so eng zusammenarbeiten. Zum anderen wird die Finanzierung des Bildungshauses eben aus diesem Grund von »Leader« mit 500.000 Euro gefördert.