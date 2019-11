Von Angelina Zander

Brakel (WB). Heimat- und Museumsverein, Malteser Hilfsdienst, TuS Erkeln, Deutsches Rotes Kreuz, Kulturring: All dies sind Produkte ehrenamtlichen Engagements. Weil Brakeler ihre Zeit für andere zur Verfügung stellen, kann es Vereine, Sanitäter oder kulturelle Angebote in der Stadt geben. Die Stadt Brakel verleiht alle drei Jahre stellvertretend einigen Ehrenamtlichen die Verdienstmedaille – so wie am Freitag.