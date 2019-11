Von Dagmar Korth

Brakel (WB). Ganz zu Unrecht wird das Requiem »Missa pro defunctis«, welches Franz von Suppé 1855 komponiert hat, selten aufgeführt, vielleicht weil der Komponist doch »nur« dem Genre der Operette zugeordnet wird, obwohl er eine gründliche kirchenmusikalische Ausbildung genossen hat. Am Sonntag war es in Brakel zu erleben.

Franz von Suppé war ein großer Bewunderer Mozarts, und diese Tatsache blitzt auch in seinem Requiem immer wieder auf. Etwa im »Confutatis«, wo die Männerstimmen recht bedrohlich beginnen (»Confutatis maledictus«) und von hohen Frauenstimmen abgelöst werden, ganz ähnlich bei Mozart.

Hohe Professionalität

Der Madrigalchor Brakel brachte das beeindruckende Werk in der katholischen Pfarrkirche St. Michael zur Aufführung. Unterstützt wurde der Madrigalchor dabei vom Collegium Cantorum aus Holzminden (Einstudierung Wolfgang Tiemann), vom Akademischen Chor der Technischen Universität Krakau »Cantata« (Einstudierung: Marta Stos) und dem Göttinger Symphonie-Orchester unter der Gesamtleitung von Hans-Martin Fröhling.

Sängern und Instrumentalisten gelang eine Aufführung, die nachhaltig beeindruckte: in der Professionalität der technischen Bewältigung ebenso wie in der Darstellung des kompositorischen Sinns. Dem Chor fällt in diesem Werk die wesentliche Stimme zu, und die große Chorgemeinschaft ist zu loben für ihre Einsatzpräzision sowie für die Stabilität und Staffelung des Klangs. Da konnten konzertantes Erlebnis und intellektueller Anspruch durchaus Schritt halten mit jenen Andachtswerten, die aus dem religiösen Empfinden des einzelnen Hörers geboren sein mochten.

Atmosphärisch dicht

Der Chor entfaltete das Requiem atmosphärisch dicht bis zum ausdrucksstarken »Kyrie«, und auch das Schreckensbild des »Dies Irae« war in seiner Bewegtheit und Spannung eine Herausforderung für die Sänger und Sängerinnen, die sie mit Gespür für das musikalische Drama bewältigten. Intonationssicher und mit viel Sinn für Disziplin und großer Konzentration setzte der Chor wirkungsvolle Effekte. Da störte nichts Schwerfälliges. Viel mehr erlebte man eine vielschichtige Totenmesse mit moderaten, manchmal schon fast beschwingten Sequenzen. Allerdings stellte der Komponist auch nicht die Schrecken der Hölle und die kreatürliche Angst vor dem jüngsten Gericht in den Mittelpunkt.

Hans-Martin Fröhling deckte in seiner Interpretation von Franz von Suppés Requiem ein großes Ausdrucksspektrum ab: über das intensive Gebet bis zu den manchmal überwältigenden Attacken, die den Tag des Gerichts ankündigen. Ihm gelang eine sehr differenzierte Darstellung, und er setzte auf Transparenz und liebevoll gestaltete Details. So gewann das Werk als Ganzes entscheidend an Spannung und Bildkraft.

Der Chor sang mit großer Wärme und Festigkeit, trat nie robust auf, auch nicht in der Beschwörung des Schreckenstages »Dies irea«.

Angesichts der Größe und Altersmischung des Chores, waren die Homogenität des Gebetstons und ebenso die Dramatik festtäglich zu nennen. Man konnte den religiösen Gehalt der Totenmesse und Franz von Suppés passionierte Musik im Verbund erleben.

Präzise Akzente

Hervorzuheben ist das Göttinger Symphonie-Orchester, das engagiert ans Werk ging und präzise Akzente setzte. Wunderschön das klagende Oboensolo zu Beginn des »Lacrimosa«.

Zu nennen sind aber vor allem auch die exzellenten Solisten Megan Marie Hart (Sopran), Rebekka Bigelmayr (Alt), Stephan Boving (Tenor), Frank Dolphin Wong (Bass) sowie Daniel Driedger (Tenor) und Roman Garcia (Bass). Besonders das »Benedictus«gestaltete das Quartett zum Höhepunkt. Alle irdische Traurigkeit schien sich zu lösen Die Erwartung des Herrn erklang mit Glanz und Strahlkraft wie ein Vorschein der Seligkeit.