Zwischenfrüchte sind Kulturen, die im Sommer nach der Ernte der Hauptkultur auf den Ackerflächen ausgesät werden. Der Aufwuchs wird im Regelfall nicht geerntet, sondern wächst bis zum Vegetationsende. Über Winter friert der Bestand in der Regel ab. Im Frühjahr folgt dann der Anbau der Hauptfrüchte Silomais, Zuckerrüben, Sommergetreide oder auch Körnerleguminosen (Erbsen und Ackerbohnen). »Vereinzelt haben Landwirte schon sehr lange Zwischenfrüchte angebaut. In den vergangenen Jahren hat der Anbau jedoch einen deutlichen Zuwachs erlebt«, betont Georg Gievers von der Wasserkooperation Höxter.

Konservierung von Nährstoffen

Aus Sicht des Grundwasserschutzes diene der Zwischenfruchtanbau vor allem der Konservierung von Nährstoffen aus dem Boden. Damit kann der Auswaschung von Nitrat entgegengewirkt werden. Des Weiteren verringert der Aufwuchs durch eine ständige Bodenbedeckung den oberflächlichen Abfluss von Boden und somit von Nährstoffen.

Für den Landwirt birgt der Anbau ebenfalls erhebliche Vorteile: Die Zwischenfruchtbestände tragen zur Humusbildung bei und verbessern in Verbindung mit intensiver Durchwurzelung die Bodenstruktur. Sie unterdrücken Unkraut, lockern die engen Fruchtfolgen und das Landschaftsbild auf. Nicht zuletzt dienen sie den Insektenpopulationen als Rückzugsraum und Nahrungsquelle.

Artenmischungen für den Zwischenfruchtanbau

Auf der Demonstrationsfläche in Eversen wurden den teilnehmenden Landwirten verschiedene Artenmischungen für den Zwischenfruchtanbau vorgestellt. Gunrad Deilke von der Wasserkooperation Lippe zeigte anhand der einzelnen Parzellen, dass Mischungen mit vielen Komponenten den Reinsaaten oder artenärmeren Mischungen überlegen sind. Jede Art reagiere anders auf Witterungs- und Aussaatbedingungen, sagte sie. Die umfangreichen Mischungen sind so abgestimmt, dass immer eine oder mehrere Arten die Schwächen der anderen Arten ausgleichen und sich so auch immer ein guter Bestand bildet. Dies zeigten darüber hinaus auch die angelegten Parzellen sehr eindrücklich.

Weiterhin wirken sich Mischungen mit Leguminosen, gerade auf nährstoffarmen Standorten, positiv auf die Ausbildung der Bestände aus. Durch die Stickstofffixierung aus der Luft geben sie den Pflanzen den nötigen Anschub um sich ausreichend zu entwickeln.

Freie Nährstoffmengen in den Böden aufnehmen

Wie die Zwischenfrüchte am besten ausgesät werden und was dabei beachtet werden muss, erläuterte Georg Gievers von der Wasserkooperation Höxter. Anhand von vier verschiedenen Varianten mit gleicher ausgesäter Sorte – von der Direktsaat bis zur Saat nach dem Einsatz eines Pfluges – konnte Gievers markante Unterschiede darstellen. Die beste Variante mit dem stärksten Pflanzenbewuchs war gleichzeitig auch die Aufwändigste in der Arbeitserledigung. Die Masse der aufwachsenden Zwischenfrüchte wurde im Labor bestimmt. Auch hier gab es in Anlehnung an die verwendete Technik die entsprechenden Unterschiede. In allen Varianten hat sich gezeigt, dass eine Konkurrenz durch parallel aufwachsendes Getreide, welches bei der Ernte aus technischen Gründen auf der Fläche verblieben ist, vermieden werden muss.

Die ausgesäten Zwischenfrüchte sollen die freien Nährstoffmengen in den Böden aufnehmen und vor einer möglichen Auswaschung in das Grundwasser durch Regen im Winter geschützt werden. »Dieses konnte in allen angelegten Sorten- und Technik-Parzellen mit den Zwischenfrüchten über Laboruntersuchungen der Nährstoffgehalte nachweislich erreicht werden«, so Deilke. Selbst in den im Herbst auch gedüngten Parzellen konnten keine wesentlichen Nitratmengen gefunden werden. Wichtig sei es jedoch, die gespeicherten Nährstoffe für die Folgefrucht im kommenden Frühjahr anzurechnen. Dies sind alles Maßnahmen und Möglichkeiten für eine aktiven Gewässerschutz – und über allem steht die Erhaltung von sauberem Trinkwasser.