Von Reinhold Budde

Bei einer umfangreichen Standortanalyse wurde schnell klar, dass das gesamte Gerätehaus deutlich aufgewertet werden muss. Die Ausstattung und Technik der Löschgruppe wurde ständig erweitert – was zur Folge hatte, dass das Löschfahrzeug nur mit Mühe und viel Geschick an der dafür vorgesehenen Stelle eingeparkt werden kann, da nur noch wenige Zentimeter rechts und links neben den Fahrzeugspiegeln Platz ist.

»Aktive und innovative Wehr«

»Eine aktive und innovative Wehr sollte auch vernünftig untergebracht werden. Und das unsere Feuerwehr aktiv ist, haben wir kürzlich erst bei den Überschwemmungen in Erkeln, Hembsen und Beller gesehen, als die Kameraden zusammen mit den Bürgern in Rekordzeit die Dörfer wieder gesäubert haben. Herzlichen Dank nochmal dafür«, sagte Bürgermeister Hermann Temme beim Richtfest am Feuerwehrgerätehaus in Gehrden: »Von einem zeitgemäßen Feuerwehrhaus wird erwartet, dass die Anforderungen an die Bereiche Sicherheit, Gesundheitsschutz und Raumbedarf erfüllt werden.«

Der erste Bauabschnitt am Feuerwehrhaus Gehrden ist der Anbau einer Fahrzeughalle an das bereits bestehende Gebäude. Dies ging aber nur, weil die Nachbarn, Familie Grommes, bereit waren, kostenlos eine Baulast auf ihr Grundstück einzutragen und somit Platz geschaffen haben für die neue, 13,20 Meter lange und 11,25 Meter breite Halle. Zwei Tore mit jeweils vier Metern Durchfahrtshöhe sind zukunftsfähig bemessen, da die Einsatzfahrzeuge stetig größer werden.

Bis Weihnachten wetterfest

230.000 Euro kostet der Anbau dieser Fahrzeughalle. Die Baukosten bleiben im Rahmen, da die Bauweise schlicht und sehr effizient ausgefallen ist. Zudem wurden Kosten eingespart, indem die Planung und die Bauleitung komplett durch das Bauamt der Stadt Brakel erfolgt. »Die bisherigen Arbeiten wurden alle durch Firmen aus Gehrden ausgeführt. Auch darüber freue ich mich«, sagte Bürgermeister Temme beim Richtfest. »Bis Weihnachten ist das Gebäude wetterfest, alle Tore und Fenster sind eingebaut«, sagte Christoph Rustemeyer, Fachbereich Planen und Bauen.

Danach beginnt der zweite Bauabschnitt, der Umbau des bestehenden Gebäudes mit neuen Umkleiden und neuen Duschbereichen. Weitere 80.000 Euro fließen dann in das Projekt. Im Mai 2020 soll das Feuerwehrhaus in Gehrden fertig umgebaut sein, »Und dann sind wir auch hier für die Zukunft gut gerüstet. Das Geld ist gut angelegt, denn was wären die Städte und Dörfer ohne eine effektive und gut funktionierende Feuerwehr?«, betonte Hermann Temme zu Abschluss des Richtfestes in Gehrden.