Die Chöre stehen unter der Leitung von Dennis Pape und Markus Grewe. Beide Chöre arbeiten bereits seit fast zehn Jahren eng zusammen. Gemeinsam unterstützen sie sich gegenseitig zu den Patronatsfesten der Gemeinden.

Solopart übernimmt Claudia Nüsse.

Nun bereiten sich beide Chöre auf das große Festkonzert am Christkönigssonntag vor. Auf ein abwechslungsreiches Konzert dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Die Chöre werden unter anderem Chorwerke wie der »Ambrosianische Lobgesang«, »Panis angelicus« und »Ave verum« darbieten. Aber auch »Für alle«, ein Erfolgshit von Hanne Haller, oder »Ihr von Morgen« von Udo Jürgens werden bei diesem Konzert zu hören sein. Eine besondere Darbietung wird das »Jerusalem« von Fritz Ihlau und Stephen Adams sein. Den Solopart übernimmt die gebürtige Rieselerin und Mezzosopranistin Claudia Nüsse.

Claudia Nüsse erhielt ihre musikalische Erstausbildung im Mandolinenorchester von Hans-Georg Anders sowie am Gymnasium Brede von ihren Musiklehrern Martha Urban und Christoph Scholz. Sie absolvierte das erste Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium sowie ein Geigenstudium an der Musikschule Detmold. Von 1989 bis 1994 arbeitete sie als Geigenlehrerin an der städtischen Musikschule Paderborn. Es schloss sich ein Gesangsstudium mit Abschluss des Solistendiploms an der Musikakademie Basel in der Schweiz an.

Festes Ensemblemitglied im WDR-Rundfunkchor

Seit 1996 ist Claudia Nüsse festes Ensemblemitglied im WDR-Rundfunkchor. Parallel leitet sie eine Gesangsklasse an der Musikhochschule Düsseldorf. Als Sängerin und Pädagogin des WDR bereist die Mezzosopranistin alle großen Konzertsäle der Welt und hat ihre musikalische Heimat bei den Menschen in NRW. So war sie jetzt auch in der Paderhalle in Paderborn mit der WDR-Maus bei »Sing mal mit der Maus« und wird am 21. Dezember um 20 Uhr in der Wiesenkirche Soest im Adventskonzert der Landesregierung »NRW feiert Advent« zu hören sein. Dies wird live vom WDR übertragen.

Neben Claudia Nüsse werden die Chöre von Frank Horstmann (Trompete) und Jonas Grewe (Schlagzeug/Kesselpauken) unterstützt. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende würden sich alle Beteiligten sehr freuen. Ein Teil der Spenden ist für das Krebszentrum der Frauenklinik St. Louise in Paderborn bestimmt.