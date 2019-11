Hat bereichernde und spannende Erfahrungen als Presbyterin gemacht: Lena Wieners, hier vor der Karte des Kirchenkreises. Nach 15 Jahren ist sie aus dem Amt als Presbyterin ausgeschieden. In der Gemeindeleitung ist sie seitdem aber weiterhin aktiv. Foto: EKP/Heide Welslau

Gewählt wird dieses Leitungsgremium einer Kirchengemeinde, in dem Ehrenamtliche zusammen mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin unter anderem für Gottesdienst, kirchlichen Unterricht, Seelsorge und Diakonie verantwortlich sind, alle vier Jahre bei der Kirchenwahl. Weitere Aufgaben des Presbyteriums sind Personalverantwortung für die Angestellten, Aufstellung des Haushaltsplans, Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben der Evangelischen Kirche und Gebäudeunterhaltung.

Wahl am 1. März

In der Evangelischen Kirche von Westfalen findet die nächste Kirchenwahl am 1. März 2020 statt. Auf die Suche nach interessierten und geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für dieses Ehrenamt machen sich die 14 Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn (Kreise Höxter und Paderborn sowie Lügde im Kreis Lippe) zurzeit. Noch bis zum 29. November werden Wahlvorschläge entgegen genommen.

Ganz persönlich berichtet das Gemeindemitglied Lena Wieners aus Brakel-Auenhausen von ihren Erfahrungen als Presbyterin. Lena Wieners (40) wurde 2004 Presbyterin in der Evangelischen Kirchengemeinde Brakel, die seit Pfingstmontag 2019 Teil der neuen Christus-Kirchengemeinde Emmer-Nethe ist.

Dem Vater gefolgt

Als die Ehefrau und Mutter von vier Kindern im Presbyteramt ihrem Vater nachfolgte, war sie zunächst Jugendpresbyterin. Das Miteinander im Presbyterium empfindet die Fachlehrerin an Förderschulen als »grundlegend«. Besonders spürbar wird dies für Lena Wieners, wenn zum Reformationsfest das jährliche Dankeschön-Fest für die weiteren Ehrenamtlichen der Gemeinde organisiert und durchgeführt wird.

Präsent sein

In den letzten Jahren hat sie den Vereinigungsprozess der vier Gemeinden Brakel, Marienmünster-Nieheim, Lügde und Steinheim zur Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Emmer-Nethe begleitet und als nicht immer leichten »Aufbruch ihrer Gemeinde« erlebt.

Lena Wieners findet es wichtig, »als Presbyterin auch präsent zu sein, sich am Gemeindeleben zu beteiligen und sich gemäß seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten einzubringen.« Das könne der Gottesdienstbesuch sein, in ihrem Fall auch die Aktivität im Posaunenchor, aber auch der Würstchenverkauf beim Gemeindefest oder das »Tür-und-Angel-Gespräch« mit Menschen aus der Gemeinde. Neben den monatlichen Sitzungen des Presbyteriums sei Arbeit in regionalen oder kreiskirchlichen Gremien möglich.

Im Bezirksausschuss

Nach 15 Jahren ist Lena Wieners am 10. Juni aus dem Amt als Presbyterin ausgeschieden. In der Gemeindeleitung ist sie seitdem aber weiterhin aktiv: »Ich wurde in den Bezirksausschuss berufen, der dem Presbyterium der neuen Gemeinde zuarbeitet«, freut sie sich.

Derzeit geht es unter anderem um »das wohl eindrucksvollste Projekt im Gemeindebezirk Brakel: Am 16. Juli wurde die Glocke vom Turm der Auferstehungskirche in Brakel herunter geholt. Weil sie einen Riss hat, wird sie in einer Werkstatt saniert.«

Auch getragen werden

Nicht mehr missen möchte Lena Wieners die Erfahrung und das Gefühl, gemeinsam mit anderen Menschen, zu einem Profil beizutragen, »das eine Gemeinde auszeichnet und für viele Menschen liebens- und lebenswert machen sollte.« Letztlich finde auch eine persönliche Entwicklung statt: »Mich hat meine Zeit im Presbyterium in meinem Glauben und Handeln geprägt und weitergebracht. Arbeit im Presbyterium heißt nicht nur tragen, sondern auch getragen werden.«