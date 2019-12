Von Jürgen Köster

Brakel (WB). „Das Wetter hat uns nicht gerade in die Karten gespielt. Aber dennoch war die Resonanz wieder besser als erwartet.“ Werberingvorsitzender Markus Härmens zog am Ende des Nikolausmarktes eine zufriedenstellende Bilanz. Auch der verkaufsoffene Sonntag sei wieder gut angenommen worden, wenn auch das regnerische Wetter so manchen davon abgehalten hätte, in die Innenstadt zu kommen.“