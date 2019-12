Von Jürgen Köster

Brakel-Bellersen (WB). Was ist eigentlich normal? Und wer bestimmt überhaupt, was normal ist? Um diese philosophische Fragestellung geht es im aktuellen Stück der Theatergruppe Bellersen – an sich jedenfalls.

Termine und Karten Die Aufführungstermine sind: Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr); Samstag, 4. Januar, 18 Uhr (Einlass um 17 Uhr); Sonntag, 5. Januar, um 15 Uhr (Einlass 13.30 Uhr), Samstag, 11. Januar, 18 Uhr (Einlass um 17 Uhr; Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen, Einlass ist um 13.30 Uhr). Karten für die Aufführungen können telefonisch montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr unter 0175/4959448 bestellt werden. Als zweite Möglichkeit bietet der Verein die Bestellung über das Internet an: Unter www.tusbellersen.com findet sich ein entsprechender QR-Code. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre 4 Euro

„Neurosige Zeiten“ ist der Titel der „irren“ Komödie. Autorin ist Winnie Abel. Es ist – nach „Ein Hof voller Narren“ – das zweite Stück dieser Autorin, das die Theaterfreunde des TuS 20 Bellersen in der Meinolfushalle aufführen. Und es verspricht wieder ein turbulenter Abend zu werden, wenn sich der Vorhang erst einmal geöffnet hat.

Tochter einer Hoteldynastie

Den Inhalt des Stückes schildert Autorin Winnie Abel: Wie empfängt man Besuch in einer Psychiatrie, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer „Klapsmühle“ ist? Vor dieser Herausforderung steht Agnes Adolon, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Denn ihre Mutter meldet spontan Besuch an – nur dass diese davon ausgeht, Agnes residiere in einer Villa und nicht in der „Klapse“.

Skurrile gruppe

Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes skurriler Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken, und das wahnwitzige Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf.

Der zwangsneurotische Hans muss den langjährigen Lebenspartner mimen, die wahnhafte Marianne wird als Haushälterin ausgegeben, die manisch-depressive Künstlerin Desirée wird zur Freundin des Hauses erklärt, und der menschenscheue Willi soll den ganz normalen Hausmeister spielen – ein Vorhaben, das nach hinten losgehen muss.

Doch als dann auch noch immer mehr ungebetener Besuch in der Wohngruppe auftaucht, Agnes’ Mutter die Psychiaterin in Gewahrsam nimmt und dann sogar selbst in der Zwangsjacke landet, läuft das verrückte Verwechslungsspiel völlig aus dem Ruder.

„In diesem Stück sind wir dieses Mal mehr in darstellerischer Hinsicht gefordert. Sonst waren die Stücke meist vom Text her eine größere Herausforderung“, sagen Thomas Remmert und Helena Schonlau-Gröne. Die beiden Darsteller versprechen den Zuschauern sehr viel Situationskomik. Remmert: „Da ist richtig viel Trubel auf der Bühne.“ Und: „Es ist ein sehr modernes Stück, es passt in die heutige Zeit.“ Dominierend seien die vollkommen überzeichneten Charaktere.

Proben seit September

Seit Mitte September proben die Amateurschauspieler für die bevorstehenden Aufführungen. In der „heißen Phase“ haben sie sich zwei Mal wöchentlich zu den Proben getroffen.

In den einzelnen Rollen sind folgende Akteure zu erleben: Helena Schonlau-Gröne (Agnes, eine Sexsüchtige), Manuel Ahrens (Hans, ein zwangsneurotischer Finanzbeamter), Christina Markus (Marianne, ein liebeswahnsinniger Volksmusik-Fan), Dominik Groß (Willi, ein Soziophober), Vivien Henke (Desirée, eine manisch depressive Künstlerin), Naja Gebhard (Dr. Dr. Ilse Schanz, eine Psychiaterin), Silke Markus (Cécile Adolon, die Mutter von Agnes), Thomas Remmert (Hardi Hammer, ein Volksmusik-Star), Tobias Feldmann (Rolf, ein Beschäftigungstherapeut), Nele Scholle (Herta, eine Verkäuferin von Tupperware), Hubert Breker (Freddi, ein Reporter der Bild-Zeitung). Als Bühnenbauleiter fungiert Hubert Breker. Die Technikleitung obliegt Marian Scholle. Souffleuse bei den Aufführungen ist Diana Schonlau.