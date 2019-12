Die Firma Meilenbrock wird auch im kommenden Jahr das Zelt am Kirchplatz aufbauen. Foto: Jürgen Köster

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Das „Rennen“ um den Zuschlag für das Annenzelt und das Festzelt auf dem Sparkassen-Gelände ist entschieden. An den Start sind allerdings nach WESTFALEN-BLATT-Informationen auch nur zwei Beteiligte gegangen: die bisherigen Betreiber.

Wie die Stadt Brakel gestern mitgeteilt hat, hat der Rat der Stadt Brakel in einer Sondersitzung beide Zelte „mit großer Mehrheit“ vergeben. Das Zelt auf dem Kirchplatz wird die Firma Meilenbrock betreiben, und das Festzelt an der Sparkasse wurde an Gaetano Cardamone (Pizzeria La Casa) vergeben.

Bürgermeister Hermann Temme und Marktmeister Benedikt Gönnewicht sind sich einig: „Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl und blicken positiv in die Zukunft des Annentages. Beide Bewerber haben mit innovativen Konzepten deutlich gemacht, dass sie unser Volksfest weiterentwickeln und stetig besser machen wollen. Die Betreiber sind ab jetzt in der Lage, ihre Musikprogramme festzuzurren.“

Andreas Clemens meldet Betrieb ab

Am Betrieb des Annenzeltes war in der Vergangenheit Kritik laut geworden.

An sich hatte sich auch der langjährige und erfolgreiche Annenzelt-Betreiber Andreas Clemens um dieses bewerben wollen (das WESTFALEN-BLATT berichtete am 11. September). Er hatte auch ein Konzept erarbeitet für die kommenden Jahre. Wie Marktmeister Benedikt Gönnewicht erklärte, sei dessen Bewerbung allerdings nicht „ausschreibungskonform“ gewesen.

Das Annenzelt brauche einen Neustart, hatte Clemens im Vorfeld der Entscheidung angekündigt. “Ich werde meinen Betrieb jetzt abmelden und mein Leben in der Schweiz zukünftig mehr genießen”, kündigte er an.