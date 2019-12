Geschäftsführer Gerrit Becker (links) und sein rumänischer Geschäftspartner Dr. Marius Giurgiu mit einem Massivholz-Element vor der neuen Fabrik in Rumänien. Dort ist eine 2.500 Quadratmeter große Fertigungshalle gebaut worden Foto: Becker

Brakel (WB). Neuigkeiten vom Formholzhersteller Becker aus Brakel: Von 2020 an hat das Unternehmen erstmals auch Massivholz im Portfolio. Das Unternehmen mit 84-jähriger Tradition war bisher bekannt für seine Produkte aus Formholz und Formvlies.

„Der Markt sucht mehr und mehr komplette Lösungen rund um das Thema Echtholz im Möbelbau. Auf diese Nachfrage unserer Kunden gehen wir jetzt ein und bieten erstmalig neben den Lösungen aus Formholz auch einzelne Teile und ganze Baugruppen aus Massivholz an“, begründet Geschäftsführer Gerrit Becker den Schritt.

Komplette Lösungen

„Für unsere Kunden hat das den Vorteil, dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommen. Auf Wunsch übernehmen wir die komplette Entwicklung und Fertigung von Massivholz-Produkten auch in Kombination mit Formholz- oder Formvlies-Komponenten. Damit entsprechen wir der Nachfrage vieler Designer, die einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Ideen suchen“, ergänzt Entwicklungsleiter Joachim Schelper.

Gerrit Becker: „Dafür haben wir kräftig investiert. In der Nähe von Cluj-Napoca, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, ist eine neue, 2.500 Quadratmeter große Fertigungshalle gebaut worden. Die Mitarbeiter dort werden die Aufträge mit gewohnter Präzision ausführen. Unser Geschäftsführer, Dr. Marius Giurgiu, mit dem wir schon seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten, ist ein ausgewiesener Spezialist im Bereich Massivholzfertigung.“

Exklusive Hölzer

Der Becker-Maschinenpark umfasst klassische Holzbearbeitungsmaschinen und moderne mehrachsige CNC-Bearbeitungszentren.

„Damit sind wir in der Lage, komplexe und präzise Möbelteile aus beispielsweise Buche, Eiche, Esche oder amerikanischem Nussbaum zu realisieren. Dafür kaufen wir exklusive Hölzer in hoher Qualität und mit FSC- und PEFC-Zertifizierungen ein“, so Joachim Schelper.

Massivholz wird nach Angaben des Entwicklungsleiters in der Möbelherstellung geschätzt als wertiges, sinnliches, biologisches Naturmaterial mit einzigartiger und charaktervoller Maserung. Es ist langlebig, widerstandsfähig, antistatisch, ökologisch und pflegeleicht. Für die Herstellung sind keine Werkzeugkosten erforderlich. Kleine Stückzahlen und große Serien sind gleichermaßen möglich. Die kurzen Rüst- und Fertigungszeiten erlauben ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

„Auf Wunsch übernimmt Becker die Oberflächenveredelung oder die kundenspezifische Konfektionierung der Aufträge. Gerne bieten wir auch die gesamte Logistik an, also die Lagerung und Beschaffung zusätzlicher Fertigungskomponenten“, erläutert Gerrit Becker.

„Produktbeispiele, die wir realisieren können, sind einbaufertige Möbelkomponenten wie Stuhl- oder Tischbeine mit runden, eckigen oder individuellen Querschnitten, Zargen und Zargenrahmen, Möbelfüße, Armlehnen, Armauflagen oder Gestelle, auch in Kombination mit weiteren Werkstoffen aus Sperrholz- oder Kunststoff-Formteilen oder Metallteilen.“

Präsent in Bad Salzuflen

Bewährtes bleibt jedoch bestehen: Für die gesamte Abwicklung von der Beratung, der Entwicklung, dem Prototypenbau bis hin zur Logistik stehen die Kundenbetreuer von Becker in Brakel oder die internationalen Vertriebspartner wie bisher zur Verfügung.

Auf der ZOW, der Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau, die vom 4. bis 6. Februar in Bad Salzuflen stattfindet, will Becker erstmals Massivholzelemente auf dem Markt präsentieren.

Im Februar erscheint zudem ein Becker-Brief mit weiteren Infos zum Thema Massivholz, der an die Kunden verschickt wird und auch unter www.becker-brakel.de bestellt werden kann.