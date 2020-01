Kabarettist Udo Reineke ist nicht nur Mitglied des Trios Präservative Liste, er ist auch solistisch unterwegs, so auch bei der Veranstaltung „Schwein gehabt“.

Brakel (WB). „Schwein gehabt“ ist der Titel des Auftakts einer Veranstaltungsreihe zum christlich-muslimischen Dialog am Mittwoch, 8. Januar, von 19.30 Uhr an im Gasthaus Tegetmeier in Brakel. Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (kefb) im Erzbistum Paderborn richtet den Abend aus.