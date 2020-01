Michael Held und seine Frau Karin haben als Regenten in der vergangenen Session ausgelassen gefeiert. Am Samstag wird der Nachfolger des Prinzen proklamiert. Foto: Frank Spiegel

Brakel (WB). Der Karnevalsverein Brakel Radau kürt am Samstag, 11. Januar, den neuen Prinzen für die Session 2020/2021. Die Proklamation ist in diesem Jahr zum zweiten Mal in der „Caramell Lounge und Partybar“. Von 19.11 Uhr an treffen sich alle karnevalsbegeisterten Jecken aus Brakel und Umgebung bei Gastwirt Jörg Geist am Marktplatz.

Der neue Prinz wird dem närrischen Publikum gegen 21.11 Uhr präsentiert. Die Proklamation wird in bekannt humorvoller Art und Weise durch Vizepräsident Thomas Koch durchgeführt.

„Wir werden an diesem Abend so einige Namen in den Raum werfen, so dass es wohl bis zum Schluss zu lebhaften Spekulationen kommen wird“, verweist dieser auf seine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.

Für den neuen Prinzen stehen dann bis Aschermittwoch einige Termin auf dem Programm. Unter anderem ist Brakel Radau in diesem Jahr wieder „on Tour“. Der „Karneval für jedermann“ findet am Samstag, 25. Januar, in der Gemeindehalle Istrup statt.

Zahlreiche Termine

Kinderkarneval wird am Sonntag, 16. Februar, in der Stadthalle Brakel gefeiert.

Weiberfastnacht in Brakel ist am Donnerstag, 20. Februar, von 19.11 Uhr an im Festzelt in der Rosenstraße.

Der 15. große Karnevalsumzug zieht am Samstag, 22. Februar, durch die Stadt. Anmeldungen dazu sind von sofort an im Internet unter www.BrakelRadau.de möglich.

Aber einen neuen Prinzen zu küren bedeutet auch, sich vom alten Prinzen zu verabschieden. „Prinz Michael II. wird nach einer tollen Session, in der er bei allen Karnevalisten für viel Freude und Stimmung gesorgt hat, das Zepter an den neuen Prinzen übergeben. Wir bedanken uns bei Michael für ein ganz tolles Jahr“, sagt Präsident Mark Elberg.

Im Anschluss an die Proklamation wird noch ordentlich mit dem neuen Prinzen gefeiert.