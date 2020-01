Udo Reineke (von links), Stefan Berens, Astrid Fichtner-Wienhues, Monika B. Konegen, Monsignore Konrad Schmidt, Christian Haase und Hermann Temme haben einen informationsreichen Abend gestaltet. Weitere Veranstaltungen sind in Planung. Foto: Greta Wiedemeier

Von Greta Wiedemeier

Brakel (WB). „Schwein gehabt“ – dass das gut ankam: Mit ihrer Auftaktveranstaltung zum christlich-muslimischen Dialog rund um das Konfliktthema Schwein bewies die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (kefb) im Erzbistum Paderborn Mut und fuhr damit offenbar richtig: Bis in die hinterste Ecke besetzt waren die Räumlichkeiten im Gasthaus Tegetmeier in Brakel von 120 interessierten Christen und Muslimen. Landwirte und viele weitere Brakeler Bürger saßen im Publikum.

Die kefb möchte damit einen Beitrag zum Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in der Brakeler Region leisten. „Wir haben festgestellt, dass wir viel voneinander zu kennen meinen und doch nicht wissen. Insbesondere trifft das auf Gewohnheiten und Brauchtümer zu“, eröffnete Gemeindereferentin Monika B. Konegen den Abend, durch den Bundestagsabgeordneter Christian Haase anschließend führte.

Schwein als Nutztier

Redner Stefan Berens, Leiter der Landwirtschaftskammer, legte den aufmerksamen Zuhören die Situation des Schweins als Nutztier in Deutschland dar. Die Zahl der Schweinehalter im Kreis Höxter habe sich zwischen 1990 und 2016 um 84 Prozent verringert – die Zahl der Schweine jedoch zeitgleich um 13 Prozent erhöht. Die Besucher erfuhren auch, wie sich die Haltung und Fütterung über die Jahrhunderte entwickelte, was für das Tierwohl getan wird und mit welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Kritikpunkten viele Landwirte heute hadern. „Wir Verbraucher haben es ein Stück weit in der Hand, die zusätzlichen Kosten auch zu tragen“, meinte Berens.

Essgewohnheiten in den verschiedenen Religionen

Den theologischen Part des Austauschs übernahm Monsignore Konrad Schmidt. Er beschrieb, welche Essgewohnheiten in den verschiedenen Religionen vorkommen und wo diese herrühren. „Die ganzen Gebote dienten ursprünglich vor allem zum Schutz des eigenen Lebens“, erklärte er und verwies etwa auf das vermeintlich unsaubere Verhalten des Schweines, welches sich im eigenen Kot wälzt.

Neben den ernsten Themen gab es jedoch auch einiges zum Schmunzeln: Kabarettist Udo Reineke umrahmte das Programm mit seinen Auftritten humorvoll und auch bei der Essensauswahl in der Pause wurde mit einem Augenzwinkern auf „Schweineöhrchen“ zurückgegriffen.

Weitere Veranstaltungen in Planung

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt dennoch: „Wir hätten uns gewünscht, dass auch ein muslimischer Redner ins Podium berufen worden wäre“, äußerten sich die Besucherinnen Marie-Theres Hausmann und Ulrike Nutt-Breker vom Landfrauenverband am Ende des aus ihrer Sicht ansonsten rundum gelungenen Abends. Denn auch wenn sich in der Diskussion ein junger Iraker zu Wort gemeldet hatte – im ersten Teil des Abends fehlte ein „Insider“ völlig. „Wir haben nach einem muslimischen Redner gesucht, aber leider keinen gefunden“, ist sich Konegen des Problems durchaus bewusst. Natürlich hoffe man, in Zukunft beide Seiten noch intensiver widerspiegeln zu können.

Dass das Thema „Schwein“ konfliktbeladen ist, wurde in der Publikums-Diskussion, die sich von der Warnung vor einem zu negativen Blickwinkel auf die muslimischen Gebote bis zur Darstellung der Misere vieler Landwirte erstreckte, deutlich. Und auch Lehrerin Regina Lunemann, die im Vorfeld der Veranstaltung mit ihrer fünften Klasse Schweine-Abbildungen gestaltet hatte, machte mit Unstimmigkeiten Bekanntschaft. „Für viele muslimische Kinder war es eine grundsätzliche Herausforderung, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, berichtete sie. Es sei wichtig, auch in der Schule die verschiedenen Kulturen nahezubringen.

„In den kommenden Monaten sind weitere Veranstaltungen in Planung“, versprach Konegen. Mögliche Themen seien etwa „Leiden, Tod und Trauer“ oder die Brauchtümer in den verschiedenen Religionen.