Von Sabine Robrecht

Brakel (WB). Zuwendungsbescheide für Dorferneuerungsmaßnahmen in den Brakeler Ortschaften Erkeln und Hembsen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in Istrup und Siddessen hat Martin Hempel, Mitarbeiter im Dezernat für Ländliche Entwicklung und Bodenordnung bei der Bezirksregierung Detmold, am Freitag der Stadt Brakel übergeben. „Dies ist ein erfreulicher Tag für unsere Dörfer“, brachte Bürgermeister Hermann Temme seine Freude zum Ausdruck. Die Vorhaben in Hembsen und Erkeln stellte die Verwaltung dem Gast aus Detmold vor.

In Hembsen starten die Bauarbeiten im Sommer

Hembsen wartet schon lange auf den jetzt mit 250.000 Euro geförderten dorfgerechten Umbau der Born- und Kirchstraße. Flächenentsiegelungen, die Schaffung von Grünflächen und Anpflanzung standortgerechter Laubbäume gehören zu den Vorhaben. Dorfgerechte Elemente sollen die Verkehrsflächen attraktiver erscheinen lassen. Vor allen Dingen soll der Platz am Ende der Bornstraße rund um das Dorfkreuz aufgewertet werden und als Begegnungsstätte in der Dorfmitte dienen.

Die Bauarbeiten können, so haben es Bauamtsleiter Johannes Groppe und sein Team anvisiert, nach den Sommerferien beginnen. Grundlage der Planungen sind Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger. Sie haben viel Herzblut in die Ideenfindung eingebracht. Lange tat sich dann nichts. „Es ist schön zu sehen, dass der Aufwand sich doch noch gelohnt hat“, bilanziert Bezirksausschussvorsitzender Thomas Groppe.

In Erkeln steht die Ortsdurchfahrt (Neue Straße) im Mittelpunkt der Planungen. Die Fördermittel belaufen sich auf knapp 138.600 Euro. Die Straße stammt, so Bezirksausschussvorsitzender Raimund Giefers, aus der Zeit um 1950. Im Zuge der Oberflächenerneuerung durch den zuständigen Straßenbaulastträger Straßen NRW plant die Stadt Brakel, zusätzliche Grünflächen anzulegen und die Gehwege zu erneuern. Die Bürgersteige sollen in einigen Bereichen auf 1,50 Meter verbreitert werden. Asphalt und Gehwegplatten sollen vom Bellerweg bis zum Kapellenweg durch ein dorftypisches Pflaster ersetzt werden. Im Ortskern sind zur Verkehrsberuhigung zwei Beete mit je einem hochstämmigen Laubbaum vorgesehen.

" „Wir nutzen dieses Konzept als Kompass für die dörfliche Entwicklung.“ Hermann Temme "

So schnell wie in Hembsen werden die Bagger in Erkeln aber nicht anrücken. Wegen der verheerenden Überschwemmungen am 15. Oktober 2019 beschäftigt sich in Absprache mit Straßen NRW ein Fachbüro mit den Plänen. Unter anderem wird das Höhenniveau der Fahrbahn und der Gehwege noch einmal geprüft. Sie abzusenken, könne dazu beitragen, bei künftigen Starkregenereignissen die Wassermassen Richtung Nethe zu leiten, erläuterte Raimund Giefers. Daher verschieben sich die Arbeiten auf 2021. Die Prüfung der Pläne sei ein Musterbeispiel guter Zusammenarbeit aller Beteiligten, lobte der Erkelner.

Die Projekte in Erkeln und Hembsen basieren auf dem von vielen Bürgerinnen und Bürgern maßgeblich miterarbeiteten Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK). Zwar ist dieses Papier seit dem Wechsel der Landesregierung keine Fördervoraussetzung mehr. Trotzdem landet es nicht in der Schublade. „Wir nutzen dieses Konzept als Kompass für die dörfliche Entwicklung“, betonte Bürgermeister Temme. Entsprechend diesem Kompass hat Brakel für 2020 wieder vier Förderanträge gestellt. Die Nethestadt bleibt am Ball. Martin Hempel signalisierte, dass die Qualität der Projekte bei der Entscheidung für oder gegen eine Förderung maßgeblich sei. Vor dem Hintergrund könne Brakel stolz sein, 2019 mit vier Projekten dabei gewesen zu sein.