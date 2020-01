Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Mit mehreren kräftigen „Brakel Radau“ ist Prinz Stefan III. in der bebenden Lounge und Partybar Caramell zum neuen Karnevalsprinzen des Brakeler Karnevalsvereins erhoben worden. Er folgt Prinz Michael II., der ein Jahr lang die Narren regiert hat. Noch zwei Wochen wird Prinz Stefan III. von Prinzessin Karin I. begleitet. In zwei Wochen, am 25. Januar, wird beim „Karneval für Jedermann“ eine neue Prinzhessin gekürt.