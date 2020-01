Auf dem großelterlichen Gut in Bökendorf spielte sich für Annette von Droste-Hülshoff vor 200 Jahren ein Beziehungsdrama ab, das ihr schriftstellerisches Werk nachhaltig beeinflusst hat und als Jugendkatastrophe bezeichnet wird. Foto: Frank Spiegel

Brakel-Bökendorf(WB). Jüngst hätte die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ihren 223. Geburtstag feiern können. Am 12. Januar 1797 wurde sie auf dem Wasserschloss Hülshoff bei Münster geboren.

„Dieser Jahrestag ist sicherlich nicht besonders bemerkenswert. Von besonderer Bedeutung und viel mehr erwähnenswert hingegen ist die Tatsache, dass die junge Droste vor 200 Jahren in ihrem neuen Lebensjahr auf dem großelterlichen Gut in Bökendorf ein Beziehungsdrama erlitten und durchlebt hat, welches in der Folge nicht nur ihr schriftstellerisches Werk nachhaltig beeinflusste“, erläutert der Bökendorfer Bernhard Aufenanger.

Werk beeinflusst

Im Jahr 1820 sei der Bökerhof der adeligen Familie von Haxthausen Schauplatz der so genannten „Jugendkatastrophe” gewesen, wie in der Literatur das unglückliche Ende der Verbindung der 23-Jährigen Droste zu dem Göttinger Jurastudenten Heinrich Straube bezeichnet wird.

„Zuvor war sie im Sommer 1820 in eine Art ‚Dreiecksbeziehung‘ mit Straube und August von Arnswaldt geraten“, weiß Bernhard Aufenanger. Vor dem Hintergrund dieser existenziellen Erschütterung habe sich der Schreibstil der Droste geändert.

Dreiecksbeziehung

Der Bökendorfer: „Ihre Texte gerieten zu persönlichen Bekenntnissen, in denen auch immer wieder Glaubenszweifel thematisiert wurden. Da auch die Bökendorfer Verwandtschaft einen gewissen Anteil an dem Beziehungsdrama hatte, brach die Droste wegen der erlittenen Demütigung den Kontakt zu der mütterlichen Verwandtschaft mehr oder weniger ab und mied den Bökerhof für die nächsten 18 Jahre.“

Um an den 200. Jahrestag der „Jugendkatastrophe“ zu erinnern, wird die Schauspielerin Christina Seck aus Paderborn, die gebürtig aus Bökendorf stammt, eine Lesung mit Droste-Texten gestalten. Diese Veranstaltung ist am Sonntag, 16. August, in der sonst nicht öffentlich zugänglichen historischen Eingangshalle des Hauses Bökerhof. „Droste-Fans und Literatur-Liebhaber sollten sich diesen Termin bereits vormerken“, empfiehlt Bernhard Aufenanger.

Aufenthaltsorte besuchen

Bereits im Frühjahr bietet der Bökendorfer, Mitglied im Verein Naturparkführer Teutoburger Wald, eine Themenwanderung zu Aufenthaltsorten der Droste an, die von Bökendorf nach Hellersen, Abbenburg, Bellersen und durch die historische Kreuzweg-Allee im Lämmerkamp zurück nach Bökendorf führt. Als Termin hierfür ist Sonntag, 29. März, vorgesehen. Für interessierte Gruppen, Vereine oder Schulklassen offeriert Aufenanger eine individuelle Terminabsprache sowie einen interessanten Bildervortrag über die Beziehungen der Droste zu Bökendorf.

Vorab-Informationen erhalten Interessierte beim Wanderführer unter der E-Mail-Adresse b.aufenanger@naturparkfuehrer.org.