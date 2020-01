Ein Landwirt bringt Pflanzenschutzmittel auf ein Feld auf. In diesem Jahr werden laut Landwirtschaftskammer NRW 17 Wirkstoffe verboten und nur zwei neue zugelassen. Dieser Trend könnte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Foto: dpa

Von Dennis Pape

Brakel (WB). Die Landwirtschaft im Kreis Höxter befindet sich im Wandel und will diesen aktiv angehen – das haben die Verantwortlichen bei der traditionellen Pflanzenschutztagung der Landwirtschaftskammer NRW am Dienstag in der Stadthalle Brakel deutlich gemacht.

Einmal mehr begrüßte Ferdi Stamm, Pflanzenschutzberater des Kreises Höxter, 600 Gäste zu dieser Veranstaltung, die stets im Januar Landwirte aus dem gesamten Kreisgebiet nach Brakel lockt.

Abwärtstrend bei Herbizid-Verwendung

Eingeleitet wurde die Tagung am Morgen von Kreislandwirt Heinrich Gabriel, der deutliche Kritik an der Darstellung der Landwirtschaft in den überregionalen Medien äußerte: „2018 ist in Deutschland 26,5 Prozent weniger Glyphosat verwendet worden – in die Tagesschau hätten wir es nur geschafft, wenn 26,5 Prozent mehr benutzt worden wäre.“

Der generelle Abwärtstrend der Herbizid-Verwendung hätte sich auch im Jahr 2019 bestätigt – „das liegt zum einen an der Trockenheit, zum anderen aber auch an der Sensibilität der Landwirte“. Die vorbildliche Arbeit der Kammer werde auch in Zukunft in einer sich verändernden Landwirtschaft dafür sorgen, gesunde Lebensmittel aus der Region herzustellen.

Ferdi Stamm ging auf die abgelaufene Saison 2019 ein. „Besonders die Rapserträge sind bei einer guten bis durchwachsenen Ernte schlecht gewesen“, sagte der Pflanzenschutzberater. Laufkäferlarven hätten außerdem Probleme bei den Zuckerrüben bereitet. „Das habe ich so noch nie erlebt.“

Ein besonderes Augenmerk legte er in seinem Vortrag auch auf die extremen Wetterereignisse mit Hagel und Starkregen – wie etwa im Oktober in Erkeln. Dabei seien auch Herbizide in Flüsse gelangt. „Das darf uns nur einmal passieren – die Landwirtschaft muss Vorbeugungen treffen. Das ist kein Thema, auf das wir uns mit ‚juchhu‘ stürzen, aber wir müssen darüber reden.“ Grün-, Erosions- und Landstreifen seien Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen könnten. „Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen“, sagte er in der Brakeler Stadthalle.

Die Augen nicht verschließen

Im Anschluss stellte Stamm die aktuellen Probleme dar, die besonders den Wegfall von Pflanzenschutzmitteln betreffen. In diesem Jahr würden etwa 17 Wirkstoffe verboten und nur zwei neue zugelassen. Dieser Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, und somit werde der chemische Pflanzenschutz immer weiter „zurückgedrängt“.

„Dies wird dem mechanischen und biologischen Pflanzenschutz weiteren Auftrieb geben“, betonte er. „Viele Mittel dürfen nur noch diese Saison eingesetzt werden – das könnte Ertragseinbußen bedeuten, die nicht so leicht zu kompensieren sind.“ Auch hätten Insektizidversuche ergeben, dass synthetische Mittel deutlich besser wirken als biologische. „Sollten weitere Produkte wegfallen, müssen wir die Nützlinge wie beispielsweise Marienkäfer noch mehr schonen – dann könnten wir mit weniger Insektiziden auskommen“, schlug er vor.

Stamm machte ebenfalls deutlich, dass es viele Dinge beim Einsatz moderner Pflanzenschutzmittel zu beachten gebe. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Bausteine (Luftfeuchtigkeit, Abdriftvermeidung, Einsatz abdriftarmer Düsen, Mittelwahl und vieles mehr) bringe den gewünschten Erfolg mit sich. Er wagte angesichts der aktuellen Entwicklungen auch einen Ausblick in die Landwirtschaft 4.0.

Auf der vergangenen Agritechnika in Hannover wurde immer häufiger über den Einsatz von „Hackrobotern“ oder kamerageführtem intelligenten Hacken berichtet. Auch hier teilte er den Landwirten mit, dass in Zukunft auch mit diesen alternativen Pflanzenschutzmaßnahmen zu rechnen sei – „denn auch das gehört zum modernen Pflanzenschutz dazu.“

Dirk Sprute, ebenfalls von der Landwirtschaftskammer, berichtete über die Neuheiten der Pflanzenschutztechnik und den Anwenderschutz. Besonders Letzterer spiele auch bei den Landwirten eine immer größere Rolle – man lege einen besonders großen Wert drauf.

Höhere Kosten drohen

Günter Klingenhagen, Hermann Hanhart und Natascha Droste, alle von der Landwirtschaftskammer NRW, gaben Anwendungsempfehlungen alter und neuer Fungizide beziehungsweise Insektizide. Sie stellten die von der Landwirtschaftkammer NRW durchgeführten Versuche vor und gingen dabei auf besondere Probleme im vergangenen Jahr ein. Sie machten ebenfalls deutlich, dass es mit immer weniger Wirkstoffen schwieriger werde, aber nicht unmöglich sei, die erwarteten Erträge zu erzielen.

Sie betonten aber auch in aller Deutlichkeit: Es sei in jedem Fall mit höheren Kosten verbunden, die es zu kompensieren gelte. Hier seien auch die Verbraucher gefragt. Sie müssten bereit sein, für gesunde und in Deutschland produzierte Lebensmittel einen höheren Preis zu zahlen. Biodiversität und Umweltschutz hätten einen Preis, den alle mittragen müssten.