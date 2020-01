Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Mit ihrer Aktion Hummelwiese möchte die Familie Johlen-Hoppe aus Hampenhausen einen Beitrag dazu leisten, Pflanzen und Tieren einen Lebens-, Nahrungs- und Schutzraum zu bieten. Benedikt Goeken, Geschäftsführer von Goeken backen, ist von dem Projekt so begeistert, dass er sich für 1000 Quadratmeter Insektenweide entschieden hat.

„Und ich möchte die Menschen und meine Mitarbeiter dazu ermuntern, das Projekt ebenfalls zu unterstützen“, sagt Goeken.

Werbung in Netzwerken

Er hat deshalb unter anderem Plakate drucken lassen, die in allen Filialen des Unternehmens hängen. Darüber hinaus will Goeken backen auch in den sozialen Netzwerken für die Aktion Hummelwiese werben.

„Fast alle unsere Produkte – insbesondere das Obst – wären ohne Insekten nicht denkbar, die die Blüten bestäuben“, nennt Benedikt Goeken eine Motivation, das Projekt der Familie Johlen Hoppe zu unterstützen.

Im kommenden Jahr will er zudem auf 5000 noch nicht genutzten Quadratmetern des Betriebsgeländes am Siedlerplatz eine Blumenwiese anlegen lassen.

Die Blumenwiese der Familie Johlen-Hoppe befindet sich in Hampenhausen direkt an der Kreisstraße 40. Wer dort 500 Quadratmeter oder mehr Wiese ermöglicht bekommen an den drei geplanten Picknicktagen einen gepackten Picknickkorb für zwei Personen mit regionalen wie auch saisonalen Produkten. Wer 1000 Quadratmeter oder mehr unterstützt, bekommt den Korb mit einem Inhalt, der für vier Personen reicht. Bis jetzt werden 2500 Quadratmeter Wiese angelegt.

Bestandteil der Körbe sind auch Brötchen von Goeken backen. Hersteller regionaler Produkte, die ebenfalls in dem Korb vertreten sein wollen, können sich bei der Familie Johlen Hoppe ebenso Menschen wie Menschen, die Quadratmeter Wiese ermöglichen wollen. Ein Quadratmeter Insektenweide kostet einen Euro, mindestens fünf Quadratmeter sollten es sein. Weitere Informationen zur Aktion Hummelwiese beantwortet die Familie Johlen-Hoppe unter Telefon 0171/3702799.