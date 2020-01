Brakel-Istrup (WB). Wer wird die Prinzessin an der Seite von Prinz Stefan III. dem „schwungvoll Leitenden”? Diese Frage wird beim „Karneval für jedermann“ am kommenden Samstag in der Bürgerhalle Istrup beantwortet. Die neue närrische Regentin wird mit ihm gemeinsam die Närrinnen und Narren durch die fünfte Jahreszeit führen.

Eingerahmt wird die Proklamation in ein buntes karnevalistisches Programm. So können sich die Besucher auch auf zwei Premieren freuen: Seit mehreren Monaten trainiert Louisa Märkel ihre Nachfolgerin, die das Publikum als Solomariechen begeistern möchte. „Wer das neue Solomariechen ist, wird noch nicht verraten“, will Präsident Mark Elberg die Spannung noch etwas hoch halten.

Außerdem wird dem Publikum zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins ein Doppelmariechen präsentiert. Für die Choreographie dieses Tanzes ist Trainerin Kim Elberg verantwortlich, die sich schon freut, dass nun endlich der erste Auftritt bevorsteht.

Vampirzähne vom Profi

Einmal mehr ist auch die „Blau weiße Garde” mit von der Partie. Die jungen Damen dürfen sich in diesem Jahr über neue Gardekostüme freuen, die durch die Mädchen teilweise in Eigenarbeit hergestellt wurden. Der Showtanz der Tänzerinnen spielt dieses Jahr im Reich der Vampire. Hans Dieter Mönnikes von KM Dental in Brakel hat den Mädchen eigens dafür Vampirzähne gefertigt.

„Ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann, dass das Outfit für den Showtanz der Mädchen toll wirkt, denn gerade beim Showtanz kommt es auf jedes Detail an“, weiß der Zahntechniker, dessen Tochter Anna im Trainerteam der Garde ist, zu berichten.

Neben der Garde sind auch die „Wilden Hühner”, die „Nethesterne” und die „Duften Puppen“ mit ihren aktuellen Tänzen im Programm vertreten.

„Gespannt sein darf das Publikum auch auf die Jungs vom Männerballett ‚The Drohndancer‘. Diese werden in ihrer Aufführung das Leben von Sissy und Franz etwas näher beleuchten“, kündigt Mark Elberg an.

Als Stargast des Abends erwartet die Jecken ein Auftritt von Christian Korten. Der Comedian und Stimmenimitator wird mit seinem aktuellen Programm in Istrup gastieren. Ein weiterer Höhepunkt soll der Auftritt von Nachwuchskünstler Niklas Püttcher sein, der schon 2019 beim Warm-Up zum Umzug für reichlich Stimmung gesorgt hat.

Sissy und Franz

In den Pausen und nach dem Programm lädt die Partyband „Genial Live” in gewohnter Weise zum Schunkeln und Tanzen ein.

Alle, die diesen Abend mit Brakel Radau feiern wollen, können Karten zu der Veranstaltung im Vorverkauf bei Lotto Petri im Real und bei Birgit Märkel in Istrup sowie an der Abendkasse erwerben. Tischreservierungen sind per Mail an info@BrakelRadau.de möglich.