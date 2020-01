Obwohl es noch nicht so alt ist, ist das Dach des Schlosses Rheder erneuerungsbedürftig. Immer wieder lösen sich dünne Schichten der Dacheindeckung. In den kommenden zwei Jahren soll das Projekt verwirklicht werden. Foto: Frank Spiegel

Von Frank Spiegel

Brakel-Rheder(WB). 200 und mehr Jahre – so lange kann ein in Sandstein gedecktes Dach halten – kann, muss aber nicht. Diese Erfahrungen machen gerade Gabriele Freifrau von Spiegel und ihr Sohn Ferdinand Freiherr von Spiegel, denn: Das um 1950 eingedeckte Dach des Schlosses ist in einem schlechten Zustand.