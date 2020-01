Von Reinhold Budde

Brakel-Istrup (WB). Feierlich ist am Samstag beim Karneval für Jedermann in Istrup Anja Kruse, „die herzlich Umsorgende“, als Brakeler Karnevalsprinzessin proklamiert worden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist zuvor Prinzessin Karin I. von der Bühne gegangen. „Schade, dass mein Jahr vorüber ist, aber ich hatte eine sensationelle Zeit und danke allen dafür“, sagte sie.

Ihre zahlreichen Fans in der ausverkauften Bürgerhalle dankten ihr mit tosendem Beifall und einem kräftigen, dreifachen „Brakel Radau“.

Auftritt verzögert sich, Spannung steigt

Groß angekündigt wurde von Moderator und „Brakel Radau“-Präsident die neue Prinzessin. Ihr Auftritt verzögerte sich jedoch und sorgte unter den Besuchern für mächtig Spannung. Als dann endlich die mit Sternen geschmückte, verschlossene Rollwagen-Kiste mit der neuen Prinzessin an Bord auf die Bühne gehoben wurde und die beiden Türen aufgingen, war der Jubel groß. Heraus kam Anja Kruse, Ehefrau von Prinz Stefan III.. Über beide Backen mächtig strahlend, winkte die 47-Jährige ihrem Volk euphorisch zu und wurde dementsprechend empfangen.

Foto: Reinhold Budde

Präsident Mark Elberg stellte die neue Prinzessin vor: „Die Anja ist mit ihrem Stefan verheiratet, hat zwei Kinder, Dominik und Vivien. Sie wuchs im schönen Sauerland auf und ahnte nichts von ihrer Liebe zum Karneval. Erst im Jahr 2012, als ihre Tochter Vivien zusammen mit meinem Sohn Nico zum Kinderprinzenpaar gekürt wurde, sprang der Funke über. Von dann an war Familie Kruse Feuer und Flamme für den Brakeler Karneval. Vivien tanzt in der Blau-Weißen Garde, Dominik kümmert sich leidenschaftlich um alles, was mit Technik und Musikschnitt zu tun hat. Anja, Stefan und Dominik sind außerdem bei uns im Elferrat.“

Pistenpolizei im Skiurlaub

Prinzessin Anja I. hat von Präsident Elberg den Herrschertitel „Die herzlich Umsorgende“ bekommen, denn sie kümmert sich immer fürsorglich um ihre Mitmenschen. Sie ist gelernte Krankenschwester, arbeitet in der Pflege in Brakel, wo sie mit ihrer warmherzigen und fröhlichen Art bei Kollegen und Patienten äußerst beliebt ist. „Im Skiurlaub spielt sie die Pistenpolizei. Sie fährt immer als Letzte und sammelt alles auf, was irgendwo hingefallen ist und hat in ihrer Tasche immer Süßigkeiten, um ihre Leute wieder aufzupäppeln, falls nötig“, ergänzte Mark Elberg. „Da spiegelt sich die große Hilfsbereitschaft von Anja wider.“

Begleitet wurde die Proklamation in der festlich geschmückten Bürgerhalle von einem abwechslungsreichen Programm. Zwei Premieren standen an: Zum einen die des neuen Solomariechen Anna Tölle, zum anderen erstmalig in der Geschichte des Vereins ein Doppelmariechen – dargestellt mit großer Freude von Alina Berendt und Fiona Sudermann. Comedian und Stimmenimitator Christian Korten heizte zu Beginn dem Publikum ordentlich ein. Auch nicht fehlen durften die „Nethesterne“, die „duften Puppen“ und die Blau-Weiße Garde. Sie präsentierten ein anspruchsvolles Akrobatikprogramm ohne Pferd. Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Männertanzgruppe „Die Drohndancer“. Sie verzauberten spät am Abend mit ihrer neuen Bühnenshow den Saal. Gefeiert wurde danach bis zum frühen Morgen.