Die Banhofstraße in Brakel soll nach dem Willen des Bauausschusses barrierefrei gestaltet werden. Die Maßnahme soll in das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Jahr 2021 mit aufgenommen werden. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Brakel (WB). Die Banhofstraße in Brakel soll barrierefrei gestaltet und damit auch eine Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs an den historischen Stadtkern hergestellt werden.

Die Maßnahme mit einem Volumen von bis zu 850.000 Euro soll in das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) mit aufgenommen werden – das hat der Bauausschuss dem Rat empfohlen.

Die Bezirksregierung Detmold hatte der Stadt Brakel signalisiert, dass das ISEK um zwei Maßnahmen für die Jahre 2021 und 2022 ergänzt werden könne, 2023 sei dann ein neues ISEK aufzustellen. Die Stadt hatte dem Bauausschuss dementsprechend für 2021 die Maßnahme in der Bahnhofstraße und für 2022 die Renaturierung des Siechenbaches vorgeschlagen – letztere wurde mehrheitlich abgelehnt.

Renaturierung abgelehnt

Bezüglich der Bahnhofstraße teilte die Stadt mit: „Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Raumes an der Einmündung Hanekamp sowie der Fußgängerbereiche ist eine attraktive Führung der Fußgänger und mehr Aufenthaltsqualität in der Verbindung zum Bahnhof vorgesehen.“

Ziel sei unter anderem die Beseitigung von Konfliktbereichen zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern – welche Maßnahmen konkret dazu führen könnten, müsste ein Gutachten zeigen, sagte Bauamtsleiter Johannes Groppe. „Durch die Neugestaltung der Fußgängerbereiche sollen der Bereich Bahnhof und Busbahnhof sowie die Mobilstation näher an die Altstadt heranrücken. In diesem Zusammenhang sollen die Belange der Barrierefreiheit in der Bahnhofstraße sowie der Fußgängerquerung zum Bahnhof berücksichtigt werden“, betonte er.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme würden sich auf bis zu 850.000 Euro belaufen, davon könnten 510.000 Euro gefördert werden. Ein entsprechender Antrag soll in diesem Jahr gestellt und im Vorfeld außerdem ein Konzept für die Umgestaltung erarbeitet werden.

Hochwasserproblematik

Die Renaturierung und Erlebbarmachung des Siechenbaches im Jahr 2022 für bis zu 750.000 Euro (450.000 Euro Förderung) lehnte der Bauausschuss mehrheitlich ab. Vorgeschlagen wurde von der Stadt zum Teil eine Offenlegung, aber auch Maßnahmen, um der Hochwasserproblematik entgegenzuwirken.

„Es gibt keine Fördertöpfe für Hochwassermaßnahmen bei der Bezirksregierung, über das ISEK könnten wir nun dennoch zu einer Förderung kommen“, sagte Groppe. Angesichts des Eigenanteils aus städtischen Mitteln in Höhe von bis zu 300.000 Euro versagte der Ausschuss jedoch die Zustimmung. Groppe verwies im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT jedoch darauf, dass das Thema Hochwasser im Bezug auf den Siechenbach in Zukunft sicherlich noch einmal aufgegriffen werden müsste.