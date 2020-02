Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Der Lichtmessball in Brakel ist seit den Anfängen des Bürger-Schützenvereins 1567 eine traditionelle Tanzveranstaltung für alle Generationen. Gefeiert und getanzt wurde immer schon gerne – und so war es auch beim diesjährigen Lichtmessball am Samstag.