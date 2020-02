Von Marius Thöne

Brakel-Frohnhausen (WB). Normalerweise hängen neugierige Kinderblicke an ihr, wenn Elena Rehm ihrer Arbeit nachgeht. Doch gestern Vormittag streifte die Soziologin allein mit ihrer Kollegin Stefanie Breining durch die Räume der Kindertagesstätte „Glückspilz“ in Frohnhausen. Der Kindergarten hat es als einziger aus Nordrhein-Westfalen ins Finale des Deutschen Kita-Preises geschafft.

Grund genug für die beiden Expertinnen, sich im Auftrag des Preisgerichtes ein Bild in der Einrichtung zu machen, obwohl diese wegen des Sturmtiefs Sabine eigentlich geschlossen war.

Keine Kinder da

„Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir eine Tagesstätte begutachten, in der keine Kinder sind “, berichten die beiden Berlinerinnen. Sie waren bereits am Sonntagabend am Bahnhof in Brakel angekommen, wegen des Sturms mit gut einer Stunde Verspätung, und hatten im Schloss Gehrden übernachtet. Sausen lassen wollten sie den Termin darum nicht und verschoben die Beobachtungen der Interaktionen zwischen Kindern und Erzieherinnen einfach um einen Tag. Gestern standen darum zunächst die räumliche Situation, Gespräche mit den sechs Erzieherinnen sowie mit den Eltern an. „Unsere Besuche sind ohnehin auf zwei Tage angelegt, da ist die kleine Programmänderung nicht weiter dramatisch“, sagt Sozialpädagogin Stefanie Breining.

Die Tagesstätte Glückspilz in Frohnhausen gehört zu den letzten zehn, die noch im Rennen um den Kita-Preis sind. „Dass wir mal hier mit Beauftragten des Preisgerichts sitzen würden, hätten wir bei unserer Bewerbung niemals gedacht“, berichtet Einrichtungsleiterin Anne Höke. Die Kinder hatten seinerzeit ein Bewerbungsvideo gedreht, in dem sie sich und „ihren“ Ort Frohnhausen vorstellen. Die enge Verbindung zum Ort gehört zum Konzept der Kita. „Als eine der wenigen Infrastruktureinrichtungen im Dorf sehen wir uns auch als eine Begegnungsstätte für junge und alte Menschen“, sagt Höke. Zu Kindergartenfesten seien neben den Eltern oftmals auch die Großeltern da. Enge Verbindungen würden darüber hinaus zur benachbarten Löschgruppe und zur Von-Galen-Förderschule gepflegt.

Enge Verbindungen im Ort

Beim Kita-Preis haben die Frohnhäuser bislang hauptsächlich mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit gepunktet. Sie haben sich im vergangenen Jahr des Themas Müll angenommen und Kindern und Eltern sensibilisiert, auf Flaschen und Brotdosen aus Kunststoff weitgehend zu verzichten. „Viele Kinder bringen heute Glasflaschen und Dosen aus Metall mit“, berichtet Anne Höke. Um das Thema Recycling anschaulich darzustellen, haben die Kinder die Glascontainer in Frohnhausen angeschaut und auch die Mülldeponie in Wehrden besucht. Dort haben sie zahlreiche ausgediente Batterien abgegeben, die sie zuvor in einer Station im Kindergarten gesammelt hatten.

Derzeit unterstützen die Kinder das Projekt „Insektenhelden“ des Frohnhäuser Landwirtes Torben Krömeke. Der hat im April vergangenen Jahres vier Hektar Getreide umgepflügt und stattdessen eine Blumenwiese für Insekten eingesät. Auch die Kinder haben einen eigenen Acker, auf dem sie Insekten beobachten können.

1500 Bewerbungen sind für den Deutschen Kita-Preis eingegangen. Die Kita in Frohnhausen ist die einzig verbliebene aus NRW. Die Sieger werden am 7. Mai in Berlin bekannt gegeben. Neben dem Hauptpreisträger wird es vier Zweitplatzierte und einen Eltern-Sonderpreis geben. Dieser wird mit Hilfe einer Abstimmung im Internet (Online-Voting www.deutscher-kita-preis.de) vergeben, die ab April freigeschaltet wird. Anne Höke und ihre Mitstreiter hoffen hier auf viel Unterstützung aus der Region.

Hoffen auf Unterstützung

Das Kindergarten-Team wird im Mai nach Berlin fahren, um an der Preisverleihung teilzunehmen. Die Kinder in Frohnhausen werden dann von Erziehern aus anderen Brakeler Einrichtungen betreut. Am Wochenende nach der Preisverleihung, voraussichtlich am Samstag, 9. Mai, soll es dann ein Fest für das ganze Dorf geben. „Wer weiß, vielleicht bringen wir ja aus Berlin auch ein ganz besonderes Geschenk mit“, macht sich Anne Höke Hoffnung auf den Sieg.