„Der Bedarf an flexiblen Betreuungszeiten von Seiten der Eltern sowie Alleinerziehenden und der kurzfristigen Teilnahme hat stark zugenommen“, sagt Ingrid Roland. Unabhängig ihrer sozialen Herkunft können die Kinder auch an Fahrten teilnehmen. „Dafür fehlen uns aber oft die finanziellen Mittel. Wir haben auch ein großes Projekt im Auge, den Bau eines Außenfahrstuhls, der Personen mit körperlichen Einschränkungen den Zutritt zum zweiten Obergeschoss ermöglicht – zu den Werkräumen und dem großen Saal“, so Roland.

Der Region verbunden

Die Schlossbrauerei Rheder will bei diesem Problem helfen. „Wir sind nur eine kleine Brauerei, aber fest in der Region verwurzelt und mit der Region eng verbunden“, sagt Geschäftsführer Günter Haas, verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Für die Neuanschaffung hat die Brauerei eine Aktion ins Leben gerufen: Noch bis zum 29. Februar sollen pro verkaufter Kiste Rheder Pils und St. Annen 1,50 Euro an die Jugendfreizeitstätte gehen. Partner sind Real, Getränke Hoblitz, Rewe Getränkemarkt, Getränkewelt Heinemann, Combi und Getränke Waldhoff, die alle in Brakel zu finden sind.

Bürgermeister Temme begrüßt die Aktion: „Ich finde es gut, wenn sich einheimische Firmen engagieren und helfen.“ Ingrid Roland ergänzt: „Wenn die finanziellen Mittel bereit stehen, könnte im Sommer bereits ein Außenfahrstuhl angebracht sein.“