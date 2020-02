MINT-Koordinatorin Birgit Niemann (von links), Judith Fechler, Noah Spiegelberg, Laura Jek, Joshua Schrick, Niklas Ussat, Lena Wolf, Arne Mönks, Hanno Wrenger, Magnus Knipping sowie Jannik Schrick sind an diesem Donnerstag in Paderborn bei „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ dabei. Foto: Kai Hasenbein

Brakel (WB). Mit insgesamt sechs vielversprechenden Projekten beteiligt sich das Gymnasium Brede in diesem Jahr an den Regionalwettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ im Paderborner Heinz-Nixdorf-Forum, die an diesem Donnerstag ausgetragen werden.