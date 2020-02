Der Fanfarenzug Brakel wird das Prinzenpaar – wie schon im vergangenen Jahr – vom Festzelt in der Innenstadt zur Aufstellung Am Bohlenweg begleiten. Vier weitere Kapellen sind beim Umzug am Samstag dabei. Foto: Brakel Radau

Brakel (WB). Schon seit ein paar Tagen ist die Brakeler Innenstadt wieder durch viele bunte Wimpelketten geschmückt. Ein eindeutiges Zeichen: Bis zum Karnevalsumzug ist es nicht mehr weit. Am kommenden Samstag, 22. Februar, erwartet der Karnevalsverein Brakel Radau wieder etwa 800 Aktive, die als Spiderman, Harry Potter, Eisbär, Clown oder Prinzessin für ein buntes Bild und Frohsinn in der Innenstadt sorgen.

Angeführt von der Präsidentensuite, besetzt mit Präsident Mark Elberg und Vizepräsident Thomas Koch, wird der Zug durch Böllerschüsse der Kanoniere des Bürgerschützenvereins pünktlich um 14.11 Uhr starten.

Anschließend wird sich der närrische Lindwurm, der etwa 1,5 Kilometer lang ist und sich aus mehr als 40 Gruppen – Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen – zusammensetzt, durch die Innenstadt schlängeln.

Sicherheitskonzept verfeinert

„Auch die 15. Ausgabe des Umzugs, soll wieder ein tolles Event werden. Die Organisatoren haben alles getan, um dies sicherzustellen und so auch das im letzten Jahr neu erstellte Sicherheitskonzept noch einmal verfeinert“, berichtet Radau-Präsident Mark Elberg. „Wir möchten, dass alle Leute friedlich und fröhlich Karneval feiern können“, weiß Umzugsinitiator Thomas Koch die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kreis Höxter und Stadt Brakel zu schätzen.

Ändern wird sich in diesem Jahr der Standort des großen Partyzeltes. „Wir waren eigentlich froh, mit der Kriegerehrung in der Innenstadt einen perfekten Standort gefunden zu haben. Doch bei schlechtem Wetter sind die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um den Platz zu schonen, doch sehr kostspielig“, weiß Mark Elberg zu berichten.

Die Karnevalisten haben sich daher in diesem Jahr für den Parkplatz am Feuerteich entschieden. Mark Elberg: „Wir freuen uns sehr, dass uns die Vereinigte Volksbank hier als Pächter unterstützt.“ Auch Stadt Brakel und die Polizei seien mit diesem Standort sehr einverstanden. Im Partyzelt spielt die Band „Confect“, im Zelt in der Rosenstraße legt das Partyteam Bad Driburg auf. „Die Zelte schließen um 24 Uhr, somit sollte niemand übermäßig gestört werden“, hofft Thomas Koch auf das Verständnis der Anwohner. Die Festbewirtung Kunkel wird in diesem Jahr die Versorgung in den Festzelten übernehmen.

„Wichtig wäre nun auch, dass die Zuschauer einen kleinen Beitrag leisten und sich an die Absperrungen und das Motto ‚Keine Kurzen für die Kurzen‘ halten, dann steht einem lustigen Treiben eigentlich nichts mehr im Weg“, sagt Mark Elberg. „Außerdem wäre es sehr schön, wenn sich alle Besucher für zwei Euro eine der Umzugsschleifen kaufen, damit der Verein die Kosten des Umzuges auch decken kann“, ergänzt Organisator Thomas Koch.

Schleifen kaufen

„Jeder sollte doch diesen kleinen Beitrag leisten können“, meint auch Kassierer Marc Hartmann. An der Umzugsstrecke seien in regelmäßigen Abständen Schleifenverkäufer postiert, bei denen man die Schleifen erwerben könne.

Wer Angst hat, dass er am Umzugstag keine der Schleifen erwerben kann, kann dies bereits im Vorverkauf erledigen. Bei Lotto Petri im Real, bei Friseur und Lounge Conny in der Warburger Straße und bei Marios Diner in der Klöckerstraße gibt es die Schleifen im Vorverkauf.

Im Anschluss an den Umzug darf natürlich ordentlich gefeiert werden.

Wer sich noch aktiv am Umzug beteiligen will, kann das tun. Anmeldeschluss ist am morgigen Donnerstag, 20. Februar. Weitere Infos und Anmeldung zum Umzug unter www.BrakelRadau.de