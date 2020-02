CDU-Mitgliederversammlung in Bellersen (von links): Werner Kreilos (Schriftführer), Norbert Markus (stellvertretender Vorsitzender), Barbara Korth (40-jährige Mitgliedschaft), Frederik Köhler (stellvertretender Vorsitzender), Karl-Heinz Rüthers (50jährige Mitgliedschaft) und Ewald Hanisch (CDU-Ortsverbandsvorsitzender). Foto: CDU Bellersen

Brakel-Bellersen (WB). Ewald Hanisch bleibt an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Bellersen. Auch seine beiden Stellvertreter, Frederik Köhler und Norbert Markus, sind in der jüngsten Mitgliederversammlung in ihren Ämtern bestätigt worden.