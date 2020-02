Torsten C. Mahnke (von links) als Benny, Isabell Classen als Frida, Lidia Lingstedt als Agnetha und Steve H. Stevens als Björn sowie zwei weitere Musiker sind Abba Review und kommen am Samstag, 29. Februar, in die Stadthalle nach Brakel. Foto: Abba Review

Brakel (WB). Abba Review – eine internationale Erfolgsproduktion mit Musikern aus Schweden, England, Deutschland, Polen und Malaysia – kommt am Samstag, 29. Februar, nach Brakel. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Abba Review präsentiert die größten Hits der weltweit erfolgreichen schwedischen Gruppe. „Ob jung oder alt – jeder kennt Abba, und jeder kann die Welthits der vier Schweden mitsingen“, sind die Veranstalter überzeugt.

Abba Review ist, wie der Name sagt, genauso ein Rückblick auf die musikalischen Meilensteine der Weltkarriere des schwedischen Quartetts, eine Zeitreise zu den Ursprüngen der Pop- und Discomusik mit dem dazugehörigen modischen Accessoire.

Zurück in die 80er

Die Band springt zurück zum Anfang der 80er Jahre, als die Originale auf dem Höhepunkt des Schaffens ausgedehnte Welttourneen unternahmen. Obwohl Abba im Gegensatz zu ihren gigantischen Verkaufserfolgen nicht so viel tourte wie andere Größen der damaligen Zeit, waren Abbas Live-Konzerte jedoch immer eine grandiose und aufwendig inszenierte Bühnenshow.

Abba Review spielt darum im Gegensatz zu den meisten üblichen Abba-Coverbands, die sich auf Halb-Playbackshows verlegt haben, ihr Programm in einer Live-Besetzung mit sechs Musikern auf der Bühne. Die Veranstalter: „Alle Songs werden nach dem Original durchchoreografiert, dadurch setzen sie sich deutlich von anderen Live-Shows ab.“

Songs durchchoreografiert

Abba Review – das Programm reicht vom rockigen „Waterloo“ über den Discofox-Klassiker „Dancing Queen“, bis zum Rock’n Roll à la „So long“, den Discobeats von „Voulez Vous“ bis zum melancholischen „Thank You For The Music“ oder „Fernando“.

„Die sechs Ausnahmemusiker bieten mehr als einen mitreißenden Konzertabend. Es ist eine Revue, wo sie die Geschichte von Abba und entsprechende Hintergrundinformationen weitergeben“, kündigen die Veranstalter an.

Lidia Lingstedt ist die Agnetha der Band. Sie ist in Schweden geboren, dann in Polen aufgewachsen und kam schon sehr früh zur Musik. Im Laufe der Jahre erhielt sie infolgedessen diverse Preise für ihren Gesang. Außerdem ist Sie durch die optische, besonders aber durch ihre stimmliche Ähnlichkeit zu Agnetha, geradezu prädestiniert für diesen Part.

Isabell Classen ist ausgebildete Musical Darstellerin, Sängerin und Schauspielerin. Sie hat Engagements im In- und Ausland, sowie in diversen TV-Produktionen. (Pastewka, Danni Lowinski, Tatort, Knallerfrauen und andere). Sie übernimmt die Rolle der Frida.

Vollblutmusiker Steve H. Stevens steht als Björn auf der Bühne. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Gitarrist, sondern auch ein versierter Background-Sänger. Er hat sich schon in vielen Bands bewährt und steht außerdem fast jedes Wochenende auf der Bühne. Er hat jetzt seine – nicht nur musikalische – Heimat in Deutschland gefunden, wo er eine Music-Academy betreibt.

Torsten C. Mahnke ist der Neuzugang als Benny in der Band. Er ist ein wirklicher Ausnahmepianist und Keyboarder. Besonders der – nach dem Musikstudium zum Pianisten – folgende Weg in die Tontechnik, hilft der Formation oft weiter.

Bassmann Cecil Drackett ist in England geboren und hat jamaikanischen Wurzeln und über 25-jähriger Erfahrung im TV, auf Tourneen und im Studio.

Das Schlagzeug bedient Karol Adler. Mit Technik und Gefühl trommelt der vielseitige Musiker seit seinem achten Lebensjahr voller Leidenschaft.

Karten im Vorverkauf

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 39,90 Euro gibt es in den Geschäftsstellen des WESTFALEN-BLATTES und im WESTFALEN-BLATT-Service-Punkt im TUI-Reisecenter in Brakel.