Das „Duo Rollescsos“ zeigt beim Kreis-Jägerball in der Stadthalle Rollschuhakrobatik. Foto: Cornelia Müller

Brakel (WB). Der traditionelle Kreis-Jägerball wird am Samstag, 7. März, in der festlich geschmückten Stadthalle Brakel gefeiert. Der Hegering Brakel organisiert alljährlich für die Kreisjägerschaft Höxter diesen Ball, der ein breites Publikum an Jägern, Naturfreunden sowie allen Interessierten und Tanzfreudigen ansprechen soll.