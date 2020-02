Wollten sich dieses historisch einmalige Datum nicht entgehen lassen: Elvira und Viktor Mechling haben sich am 20. Februar 2020 das Ja-Wort gegeben. Die beiden Brakeler sind seit 6 Jahren ein Paar – die Idee zur Hochzeit kam „spontan“. Foto: Timo Gemmeke

„Eigentlich kam die Idee spontan“, erzählt der frischgebackene Bräutigam im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. So hätten sich beide erst vor knapp einem Monat für die Trauung an diesem markanten Datum entschieden. Viktor Mechling: „Als wir beim Standesamt angefragt haben, war sogar noch ein Termin frei – den haben wir dann direkt genommen. So ein Datum kommt schließlich nicht wieder“. Nach sechs Jahren Partnerschaft wollten die beiden ihre Liebe mit der standesamtlichen Trauung noch einmal bekräftigen – einen gut zu merkenden Hochzeitstag gab’s dazu.

Gemeinsam mit ihren Familien feierten die frisch Vermählten am Donnerstagvormittag ihr Trauung im Brakeler Standesamt. Zum gemeinsamen Essen und Feiern ging es anschließend weiter nach Paderborn.