Brakel (WB/tig). Zum Gedenken an die Opfer des offenbar rassistisch motivierten Anschlags von Hanau lädt die Katholische Pfarrgemeinde St. Michael Brakel zu einem Trauergottesdienst ein. Beginn ist am Freitag, 21. Februar, um 8.15 Uhr in der St-Michaels-Kirche.