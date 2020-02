Brakel (WB/tig). Das Karnevalswochenende haben die Brakeler Jecken am Donnerstag mit dem traditionellen Ratshaussturm eingeläutet. Dem närrischen sowie dem formalen Stadtoberhaupt boten die „wilden Weiber“ in aller Jeckenmanier die Stirn.

So jeck war der Rathaussturm 2020 in Brakel Fotostrecke

Foto: Timo Gemmeke

So musste sich die Tollität der diesjährigen Saison, Stefan III., bei einem „Bierathlon“ beweisen. Die Aufgabe: In halber Skimontur – Helm und Skischuhen – musste der Prinz durch einen aus Rheder-Flaschen gesteckten Slalomparcours laufen. Als „Teufelchen“ an seiner Seite erschwerte Bürgermeistersekretärin Regina Werneke dem erfahrenen Skifahrer den Hürdenlauf mit allerlei kleinen Gemeinheiten – die kurze Verschnaufpause auf halber Strecke genossen bei einem kühlen Glas Bier aber beide.

Unter Beifall seines jecken Gefolges schaffte es Prinz Stefan III. dann doch noch ins Ziel – wo es dann direkt seinem formalen Amtskollegen an den Kragen ging. Stolz konnte Prinzessin Anja I. kurz darauf die Überreste der Krawatten von Bürgermeister Hermann Temme und Stellvertreter Robert Rissing präsentieren. „Ich wünsche allen Brakelern ein paar schöne Tage, die wir hoffentlich alle gemeinsam in Frohsinn und Heiterkeit erleben können“, eröffnete Temme das närrische Treiben zum kommenden Wochenende.

Zur anschließenden Feier ging es für die Frauenfraktion weiter in die „Alte Waage“, wo als Einstimmung zur Party am Abend im großen Festzelt kräftig gefeiert und geschunkelt wurde.