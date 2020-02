Diese Ladies brennen für den Karneval: Viele bunt kostümierte Gruppen beeindrucken wieder beim Umzug in Brakel am Samstag. Foto: Michael Robrecht

Brakel (WB). Auffällig viele gut gelaunte junge Leute haben im Brakeler Karnevalsumzug mitgefeiert. Tausende Besucher aus dem gesamten Kreis Höxter säumten wieder am Samstagnachmittag die Straßenränder. Die Brakeler freuten sich, dass sie von drohenden Regengüssen verschont geblieben sind.

Der Brakeler »Zuch« ist eine feste Größe in der Region. Mindestens 40 Fußgruppen und Motivwagen sowie ein halbes Dutzend verkleidete Musikkapellen zogen durch die Stadt und riefen »Brakel Radau«. Mark Elberg, Präsident des Karnevalsvereins, zeigte sich beeindruckt von woher die Närrinnen und Narren alle so angereist waren. Die Umzugswagen hatten sehr aktuelle Themen gewählt: Landwirtschaft, Sturmschäden und Borkenkäferplage oder Fridays for Future. Die schwedische Klimaaktivistin “Greta” saß gleich doppelt auf ihrem Atlantic-Boot. Der umstrittene und zurzeit viel gescholtene Schlagersänger Michael Wendler (“Egal”) tauchte als Maske mehrfach im Stadtbild auf oder wurde an einigen Wagen zitiert. Egal, es war wieder ein schöner, bunter und kreativer “Zuch”.

Aus Nieheim kamen Gastordner. Die Freilichtbühne Bökendorf war auch im »Zuch« dabei: Sie wies auf die neuen Stücke 2020 hin. Etwas gibt es jedes Jahr: Besonderen Spaß hatten wieder Schüler, Azubis und Studenten auf ihren zahlreichen Wagen - schon wegen der fetten Beats und der Bässe hunderte Meter vorher schon zu hören. Die Prinzenpaare wurden auch gefeiert. Erst stand ein großes Zelt am Feuerteich, wo die feierwütigen Karnevalisten bis tief in den Morgen Karneval feierten.

Zum Erfolg und zur Sicherheit beigetragen haben auch viele ehrenamtliche Helfer, Ordner, Polizei, DRK, Stadt Brakel und der Karnevalsverein »Brakel Radau«.