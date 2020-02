Laden zu einem Supervisions-Angebot für Ehrenamtliche in der Geflüchtetenarbeit nach Brakel ein: (von links) Filiz Elüstü (Leiterin Kommunales Integrationszentrum des Kreises Höxter), Dominic Gehle (Leiter der Abteilung Bildung und Integration des Kreises Höxter), Kreisdirektor Klaus Schumacher und Anna Kröger (Kommunales Integrationszentrum). Foto: Kreis Höxter

Brakel (WB). Im Kreis Höxter spielt ehrenamtliches Engagement in der Geflüchtetenhilfe eine große Rolle. Viele Bürgerinnen und Bürger bringen sich in ihrer Freizeit in Vereinen, Initiativen oder Wohlfahrtsverbänden ein.