Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Als letzten und siebten Bauabschnitt innerhalb der Innenstadt hat die Erneuerung der Straße „Am Thy“ am Dienstag begonnen. Bis zum Oktober soll die Straße inklusive Bürgersteige komplett erneuert sein. Dafür sind drei Teilabschnitte vorgesehen.

Nachdem die Königstraße, der Marktplatz, die Ostheimer Straße, der Hanekamp, die Rosenstraße und der Parkplatz hinter der Alten Waage saniert worden sind, ist jetzt die Straße „Am Thy“ von Bauarbeiten betroffen. „Ist dieser Abschnitt fertig, ist die historische Altstadt zukunftssicher gestaltet“, wie Bürgermeister Hermann Temme am Dienstag bei der Präsentation der neuen Baumaßnahme sagte.

Beim ersten Teilabschnitt ist der Thy von der Ecke Rosenstraße bis zur Plöckergasse für den Verkehr voll gesperrt. Bis zum Stadtfest am 19. Mai sollen hier alle Arbeiten erledigt sein. „Die beiden Parkplätze ‚Rosenstraße‘ und ‚Alte Waage‘ sind aber weiterhin über die Rosenstraße befahrbar“, sagte Franz-Josef Sentler vom Fachbereich Planen und Bauen, Tiefbau und Straßen.

Annentag läuft ganz normal

Im zweiten Teilabschnitt, der nach dem Stadtfest am 25. Mai beginnt, wird der Thy von der Plöckergasse bis zur Schützenstraße/Westmauer erneuert. Diese Baumaßnahme soll bis zum Annentag dauern. Alle Geschäfte sind während der Bauarbeiten immer erreichbar. Auch die Post ist über die Nebenstraßen ständig erreichbar.

„Wir werden mit unseren erfahrenen Mitarbeitern alles dafür tun, eine möglichst optimale Koordination und Abwicklung der Bautätigkeiten zu gewährleisten“, sagte Georg Tegetmeier vom ausführenden Garten- und Landschaftsbau Tegetmeier aus Riesel bei der Pressekonferenz. „Dies hat bei den Arbeiten im Stadtkern in der Vergangenheit gut geklappt und wird auch dieses Mal gut laufen“, ist sich Tegetmeier sicher.

Nach dem Annentag beginnt am 10. August der Umbau des Thy von der Schützenstraße und Westmauer bis zur Kreuzung Nieheimer Straße. Diese Arbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein.

Danach fügt sich die Straße Am Thy nahtlos in die moderne und helle Optik der Rosenstraße ein. Von der Rosenstraße an besitzt der Thy bis zur Schützenstraße Bürgersteige auf Niveau der Straße, erst Richtung Kreuzung Nieheimer Straße, dort, wo die Parkbuchten sind, werden die Bürgersteige deutlich höher (wie bisher) angelegt und erleichtern das Parken.

„Der Werbering unterstützt die Händler mit tollen Aktionen und Veranstaltungen während der Baumaßnahme. Mit ‚Pyloni‘ haben wir zudem im vergangenen Jahr ein Maskottchen erschaffen, das bei den Bürgern gut abkommt“, sagte Werbering-Vorsitzender Markus Härmens. Alle Neuheiten, Anregungen und Aktionen seien immer aktuell in den sozialen Netzwerken zu sehen.

„Wir sind eine Kleinstadt mit – gemessen an der Einwohnerzahl – vielen inhabergeführten Fachgeschäften mit Qualität. Die Erneuerung des Thys trägt meiner Meinung nach zu einer deutlichen Verbesserung der Straße bei. Die Verweildauer der Bürger und Kunden wird sich erhöhen, auch, weil hier mehr Sitzmöglichkeiten entstehen. Dies wird eine Bereicherung für die Stadt sein“, sagte Kaufmann Bernhard Fischer am Dienstag.

2000 Tonnen Schotter

„Die Baumaßnahmen ‚Am Thy‘ wird 650.000 Euro kosten, 60 Prozent davon werden von der Städtebauförderung übernommen“, sagte Bürgermeister Hermann Temme. Er ist sich sicher, dass der historische Stadtkern durch den Umbau des Thy weiterhin an Attraktivität gewinnen wird. „Ich bedanke mich für das Verständnis der Anlieger, Händler und Kunden“, sagte Temme.

Insgesamt werden 820 Quadratmeter Asphalt verbaut, 2000 Tonnen Schotter verwendet, 300 Meter Pflasterrinnen, 2500 Quadratmeter neues Pflaster, 200 Quadratmeter Großpflaster. Auch wird eine neue Beleuchtung angebracht und neue Versorgungsleitungen verlegt. Sechs neue Bäume werden am Thy gepflanzt.

Freuen dürfen sich die Kaufleute und Bürger jetzt schon auf die große Baustellen-Party am Donnerstag, 30. April. „Brakel baut“ ist das Thema.