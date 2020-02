Gehrden (WB). „Glauben kann auch im Leid wachsen – Leid kann durch den Blick auf den Gekreuzigten bewältigt werden“ – unter diesem Motto bietet Pastor Detlef Stock an, in Vorbereitung auf die Kreuztracht jeden Freitag in der Fastenzeit den Kreuzweg mit hinauf auf den Katharinenberg zu gehen.

Bei Wind und Wetter

„Damit so ein Ereignis, wie die Kreuztracht fruchtbar werden kann, bedarf es aber auch der Vorbereitung durch das Gebet“, erklärt der Pastor.

Treffpunkt ist bei Wind und Wetter um 18 Uhr in der Gehrdener Kirche am Kreuz. Von dort aus geht es betend den Kreuzweg zum Katharinenberg hinauf. Dort oben wird um 19 Uhr in der Katharinenkapelle bei Kerzenschein die heilige Messe gefeiert. Der Schlusssegen wird mit der Kreuzreliquie erteilt.

Warm anziehen

„Es ist sinnvoll, sich warm anzuziehen und eine Taschenlampe mitzunehmen“, rät Pastor Detlef Stock und ergänzt: „Wir wollen in den Anliegen unserer Gemeinden des pastoralen Raumes Brakel, für alle die durch Leid niedergedrückt werden und besonders für die beiden Kreuzträger, beten.“

Anliegen und Bitten

Am Karfreitagmorgen wird um 9.30 Uhr die große und besondere Karfreitagsliturgie gefeiert. Zwei Personen, verkleidet als Jesus und Simon, tragen nach der Karfreitagsliturgie in der Pfarrkirche dabei das schwere Kreuz den Katharinenberg hinauf. Das Kreuz wird in der Fastenzeit in der Kirche niedergelegt. Es ist guter Brauch auf das Kreuz seine Anliegen und Bitten zu legen. Die Bitten können auch per Post oder E-Mail zugesandt werden.

Vertraulichkeit

Interessierte können ihre Bitten, Anfragen, Fürbitten per E-Mail senden an die Adresse Gehrdener-Kreuztracht@gmx.de. Nur der Wallfahrtsleiter hat Zugang zu diesem E-Mail-Konto und versichert, die Zusendungen vertraulich behandeln.