Der Van landete auf einem Feld, die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag gegen 14.35 Uhr war die 42-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes Vito auf der K 50 von Istrup in Richtung Herste unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

Augenzeugen helfen

Augenzeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Fahrerin, die allein in ihrem Auto unterwegs war. An dem Wagen entstand Totalschaden, die Fahrerin verblieb aufgrund ihrer Verletzungen stationär im Krankenhaus.

