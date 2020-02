Brakel (WB/fsp). Die Zeit des Umbaus ist vorbei. Heute eröffnet im einstigen Rewe an der Warburger Straße der neue Nahkauf. Inhaber Richard Maul ist sicher, dass dieser bei den Kunden ankommt. „Bei uns ist der Kunde immer König gewesen und wird es immer sein“, sagt er. Der Nahkauf sei ein Vollsortiment-Nahversorger. Besonders stolz ist er, dass es ihm gelungen sei, mit der Fleischerei Hecker einen Metzger zu finden, der sein Sortiment an einer Verkaufstheke anbiete. „Seit 1995 gab es das an der Stelle nicht mehr. Alle Versuche sind gescheitert“, blickt er zurück.