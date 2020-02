Brakel (WB). Vierzehn junge Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik können sich über ihre bestandene Gesellenprüfung freuen. In einer Feierstunde der zuständigen Innung der Kreishandwerkerschaft in Brakel sind die Prüflinge im Beisein ihrer Eltern und Vertretern der Ausbildungsbetriebe offiziell verabschiedet worden.

Obermeisterin Jutta Wiegand gratulierte den anwesenden Absolventen ganz herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung. „Durch den erfolgreichen Abschluss konnten Sie nachweisen, dass Sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren das nötige Fachwissen im vollen Umfang erworben haben, und darauf können Sie stolz sein“, betonte die Obermeisterin.

„Hervorragende Arbeit“

Wiegand bedankte sich auch bei den Lehrern des Berufskollegs in Brakel für den guten Unterricht und die gründliche Vorbereitung auf die Gesellenprüfung. Ebenso dankte sie den Ausbildungsbetrieben für die „hervorragende Ausbildungsarbeit“.

Den erfolgreichen Junghandwerkern gab sie mit auf den Weg, sich niemals auf dem jetzt erreichten Berufsziel auszuruhen, sondern das erworbene Wissen stets zu vertiefen und gleichzeitig jede Chance zur Weiterbildung zu nutzen, um die hohen Qualitätsansprüche, die der Beruf mitbringt, zu sichern. Denn kein anderer Beruf trage eine so hohe Verantwortung im Umgang mit Trinkwasser, Luft, Gas und Öl wie der Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Lob vom Klassenlehrer

Zum Schluss wünschte Obermeisterin Wiegand den jungen Gesellen immer viel Spaß in ihrem Beruf. „Und dass Sie als junge Gesellen dem Handwerk treu bleiben.“

Klassenlehrer Dietmar Drüke vom Berufskolleg Kreis Höxter überbrachte ebenfalls Glückwünsche zur bestandenen Prüfung und berichtete über eine interessante gemeinsame Zeit. Er ließ die Schulzeit noch einmal Revue passieren und forderte die jungen Gesellen auf, ihr Wissen auch an die folgenden Ausbildungsjahrgänge weiterzugeben.

Geschenk für Prüfungsbeste

Prüfungsvorsitzender Werner Thöne, der die Junghandwerker über drei Jahre während der überbetrieblichen Ausbildung begleitet hatte, schloss sich den Glückwünschen an und hofft, einige Absolventen bei seiner Dozenten- und Meisterprüfungstätigkeit bei den Handwerkskammern Bielefeld und Kassel wiederzusehen.

Die beiden Prüfungsbesten, Luca Ebeling vom Betrieb Gebr. Becker in Höxter, und Robin Fögen vom Betrieb Pa-Bra in Brakel, wurden jeweils mit einem Gutschein über ein zweitägiges Fachseminar bei der Firma Viega in Attendorn ausgezeichnet.

Zusammen mit Jutta Wiegand, dem Berufsschullehrer Dietmar Drüke und dem Gesellenbeisitzer Nicolas Hördemann überreichte der Prüfungsausschussvorsitzende Werner Thöne den erfolgreichen Gesellen anschließend die Prüfungszeugnisse und die Gesellenbriefe.

Die Prüflinge

Folgende Auszubildende haben ihre Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Höxter-Warburg in diesem Jahr mit Erfolg abgelegt: Marcel Börner (Bohr Versorgungstechnik, Höxter), Andre Bröker (Jäger Haustechnik, Nieheim), Felix Diederich (Dipl-Ing. Josef Ahrens, Höxter), Laurens Dressel (Pape & Lenz, Borgentreich), Luca Ebeling (Gebr. Becker, Höxter), Justin Eishold (Manfred Lamers, Brakel), Matthias Fischer (Hans-Werner Buthe, Borgentreich), Robin Fögen (Pa-Bra, Brakel), Tobias Glogasa (Pape & Lenz, Borgentreich), Pascal Meinberg Werner Strato, Steinheim), Hassan Mousa (Gerhard Thoma, Höxter), Enrico Pris (B. Schäfers, Bad Driburg), Eduard Strebling (Michael Artus, Warburg) und Hadera Tesfamariam (Schmidt Haustechnik, Warburg).