Freut sich, ihre Bücher auch in Brakel vorstellen zu können: Die Autorin und Journalistin Anne Siegel gibt beim Kreislandfrauentag Einblicke in das Leben emigrierter Landfrauen auf dem Island der Nachkriegsjahrzehnte. Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Brakel (WB). Was geflüchtete Landfrauen auf Island mit der weiblichen Rolle in der heutigen Landwirtschaft zu tun haben, hat die Autorin und Journalistin Anne Siegel beim diesjährgen Kreislandfrauentag verraten. Rund 470 Besucherinnen kamen zum alljährlichen Treffen in die Brakeler Stadthalle – und lauschten den motivierenden Geschichten aus dem hohen Norden.

Neben den zahlreichen Landfrauen konnte Kreislandfrauenvorsitzende Gabriele Beckmann auch einige – bis auf eine Ausnahme männliche – Ehrengäste begrüßen. Gekommen waren neben lokalen Akteuren der Landwirtschaft auch politische Vertreter wie MdB Christian Haase, Kreisdirektor Klaus Schumacher sowie die Bürgermeister Hermann Temme und Michael Stickeln. „Wer uns kennt, weiß: Wir Landfrauen sind offen, modern, engagiert und oftmals unseren Themen der Zeit voraus“, bedankte sich Beckmann, dass die Ehrengäste den Weg in die Brakeler Stadthalle gefunden hatten.

Karin Schröder (stellvertretende Kreisvorsitzende), Regina Selhorst (Präsidentin WLLV), Gabriele Beckmann (Kreisvorsitzende), Katja Hübner (Geschäftsführerin) und Monika Aufenanger (stellvertretende Kreisvorsitzende) mit knapp 470 Landfrauen im Hintergrund. Foto: Gemmeke Karin Schröder (stellvertretende Kreisvorsitzende), Regina Selhorst (Präsidentin WLLV), Gabriele Beckmann (Kreisvorsitzende), Katja Hübner (Geschäftsführerin) und Monika Aufenanger (stellvertretende Kreisvorsitzende) mit knapp 470 Landfrauen im Hintergrund. Foto: Gemmeke

Appell an Landfrauen

Mit Blick auf das neu angebrochene Jahrzehnt und aktuelle Gesellschatsdebatten sprach Beckmann auch grundlegende Themen und Herausforderung für die Landfrauen der Zukunft an: „Wir brauchen eine Gesellschaft, die für ein respektvolles, tolerantes und soziales Miteinander einsteht. Und dafür steht auch der westfälisch-lippische Landfrauenverband“, so Beckmann. „Wir sollten nicht immer nur nach den großen Stellschrauben Ausschau halten. Im Kleinen, jeder vor seiner Tür, kann damit einen Teil zum Ganzen beitragen“.

Über selbstbewusste und engagierte Frauen berichtete auch die Autorin und Journalistin Anne Siegel, die auf Einladung des Kreislandfrauenverbands nach Brakel gekommen war. Mitgebracht hatte die gebürtige Lengericherin ihren Beststeller „Frauen.Fische.Fjorde“, den sie auszugsweise in einer „Stand-Up-Lesung“ vorstellte. „Ich mache nie normale Lesungen“, verriet die Autorin im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Bei ihrer Version einer Lesung verrate sie das, was eben nicht im Buch stehe. „Lesen kann jeder für sich – ich will etwas Besonderes bieten“, so Siegel.

Filmaufnahmen aus Nationalarchiv

Geboten wurden den ostwestfälischen Landfrauen Einblicke in das Landleben auf dem Island der Nachkriegsjahrzehnte, wo auch „Frauen.Fische.Fjorde“ spielt. Siegel – die selbst viele Jahre als Dokumentarfilmerin gearbeitet hat – konnte im estnischen Nationalarchiv Originalaufnahmen von Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben finden, die auch die Rolle der Frau auf dem Lande widerspiegelte. „Auch wenn die Aufnahmen schon mehr als 50 oder 60 Jahre zurückliegen – wer als Frau auf dem Land aufgewachsen ist, fühlt sich damit immer noch verbunden“, erklärte Siegel, die Kindheit und Jugend selbst auf einem Bauernhof verbrachte.

Durch ihre Verbundheit zur Landwirtschaft sei die Inspiration zum Buch allerdings nicht allein gekommen, schildert die Autorin. „Ich saß 2010 im Flugzeug auf dem Weg zu einem Festival, auf dem ich einen Dokumentarfilm vorstellen wollte. Zu dem Zeitpunkt hätte ein großer Vulkan auf Island fast den gesamten europäischen Flugverkehr lahmgelegt.“ Als sie darüber mit Filmkollegen auf dem Festival gesprochen hätte, hätte man ihr von den „vielen, alten deutschen Frauen“ auf der Insel erzählt. „Das hat mich stutzig gemacht – und ich wollte herausfinden, was es damit auf sich hat“, so Siegel.

Im hohen Norden eine neue Heimat gefunden

Ergebnis ihrer Recherchebesuche auf der Insel über knapp neun Jahre sind mehrere Bücher, allen voran „Frauen.Fische.Fjorde“. Darin erzählt Siegel anhand von acht Biografien aus dem Leben geflüchteter Landfrauen, die in den Nachkriegsjahren Zuflucht auf der Insel im hohen Norden suchten. Denn: Während Deutschland in Trümmern lag, herrschte auf isländischen Bauernhöfen großer Fachkräftemangel. „Viele der Frauen sind damals aufgebrochen in ein Land, von dem die meisten nicht einmal wussten, wo es genau liegt“, erklärt Siegel. Dennoch fanden viele der Frauen, die ursprünglich nur ein oder höchstens zwei Jahre dort arbeiten wollten, die Wärme und das Heimatgefühl, dass sie in Deutschland nach dem Weltkrieg verloren hatten. Was sie auf die Vulkaninsel brachten, war nicht nur die Idee der Gärten oder neue Kuchenrezepte – sondern auch maßgebende Innovationen der Landwirtschaft vor Ort.

Von den etwa 500 emigrierten Landfrauen stammten heute knapp vier- bis fünftausend Isländer und Isländerinnen ab, so Siegel. „Das Erbe, was diese Frauen hinterlassen haben, ist aber noch viel größer.“

Damit richtete Siegel auch einen Appell an die in der Brakeler Stadthalle versammelten Frauen: „Wenn ich eines bei meinen Reisen und Besuchen gelernt hab, dann das: Als Landfrau kann man stolz auf sich sein!“